شهرداران دشتی زمینه ماندگاری بیشتر مسافران نوروزی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در نشست با شهرداران شهرستان دشتی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته شهرداران در سطح شهرها اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه ایام نوروز قرار داریم مردم انتظار دارند شهرها نسبت به قبل زیباتر شوند که می طلبد اهتمام جدی به این موضوع صورت گیرد.

وی افزود: درهمین راستا در جهت زیبا سازی شهرها تاکنون اقدامات خوبی توسط شهرداران صورت گرفته و برخی کارها نیز در دست اجرا است.

نادری بر ضرورت اجرای برنامه شاد در سطح شهرها تاکید کرد و گفت: در ایام نوروز جشنواره نوروزی در شهرها شهرستان بویژه شهر خورموج برگزار می شود و کنار این جشنواره ها شهرداران تلاش کنند ضمن برپایی غرفه هایی در ورودی شهرها آثار و صنایع دشتی شهرستان را به مسافران معرفی کنند.

وی بر ضرورت ایجاد نشاط و شادابی در سطح جامعه تاکید کرد و ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی دولت تدبیر وامید اجرای برنامه های شاد وایجاد نشاط وشادابی در بین مردم است.

نادری تصریح کرد: انتظار داریم شهرداران ضمن زیباسازی شهرها و اجرای برنامه‌های مختلف زمینه حضور بیشتر مسافران نوروزی را در شهرستان فراهم کنند.

در این نشست هر کدام از شهرداران آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت زیبا سازی شهرها ارائه دادند.