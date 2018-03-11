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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۶

وزیر لبنانی:

کشورهای غربی و عربی در انتخابات پارلمانی لبنان مداخله می کنند

کشورهای غربی و عربی در انتخابات پارلمانی لبنان مداخله می کنند

یک وزیر لبنانی به شدت از مداخلات کشورهای اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین عربستان در انتخابات پارلمانی لبنان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حسین الحاج حسن وزیر صنعت لبنان که وابسته به حزب الله است در جریان یک مراسم عنوان داشت: برخی از کشورهای اروپایی و عربی تلاش دارند تا در انتخابات پارلمانی لبنان مداخله کنند. این مداخلات بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه افزود: تمامی دغدغه آنها این است که میزان محبوبیت مقاومت در لبنان و حضور آن در پارلمان چقدر است. این کشورها آشکارا از طرح خود سخن می گویند. سفارتخانه های برخی کشورهای اروپایی از چند روز قبل بیانیه هایی در خصوص نشستهای نمایندگان آنها با وزرای لبنانی در خصوص انتخابات صادر کرده اند. بعد از آنکه متوجه اشتباه خود شدند این بیانیه ها را تکذیب کردند. برخی کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان در کنار اسرائیل و آمریکا نیز به همین صورت عمل می کنند.

این وزیر لبنانی افزود: برخی از این کشورها که آتش جنگ را در سوریه شعله ور کردند همچنان بر ادامه یافتن این ویرانی ها در سوریه و عراق اصرار دارند و آنها مسئول وخیم شدن اوضاع اقتصادی کشور ما هستند.

کد مطلب 4248503

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