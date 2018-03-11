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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

مدیرعامل آبفار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

آبرسانی سیاربه ۱۶۰ روستا/۱۴۶۰ روستای استان تاسیسات آبرسانی دارند

آبرسانی سیاربه ۱۶۰ روستا/۱۴۶۰ روستای استان تاسیسات آبرسانی دارند

یاسوج- مدیرعامل آبفار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به علت خشکسالی های چندسال اخیر وکاهش شدید بارندگی ها، بسیاری ازمنابع آب روستایی باخطر مواجه شده وهم اکنون ۱۶۰ روستا به صورت سیار آبرسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله پاسره در رابطه با جزئیات خبر افزود: ۳۱۲ هزار نفر جمعیت روستایی در استان داریم که در ۱۶۴۰ روستا سکونت دارند و این در حالی است که ۱۴۶۰ روستای استان از تاسیسات آب برخوردارند.

پاسره تصریح کرد: تنها ۷۲۷ روستای استان بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و بیش از ۹۰۰ روستای استان زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

مدیرعامل آبفار استان خاطرنشان کرد: روستاهای استان عمدتاً صعب العبور هستند و پراکندگی زیاد و قرارگیری برخی روستا در مکان های فاقد هرگونه منبع آب نیز بر مشکلات آبرسانی به روستاها افزوده است.

پاسره گفت: ۲۴۰ منبع تامین آب در استان داریم که از این تعداد ۱۱۳ مورد چاه های عمیق و نیمه عمیق است و مابقی چشمه و رودخانه و سد است.

پاسره افزود: با توجه به کمبود بارش ها و خشکسالی های چند سال اخیر، وضعیب آب برخی روستاها دچار مشکلاتی شده است که همین امر عدم استفاده از آب شرب برای باغداری و دامداری و موارد غیر شرب را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده است.

کد مطلب 4248527

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