آبرسانی سیاربه ۱۶۰ روستا/۱۴۶۰ روستای استان تاسیسات آبرسانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله پاسره در رابطه با جزئیات خبر افزود: ۳۱۲ هزار نفر جمعیت روستایی در استان داریم که در ۱۶۴۰ روستا سکونت دارند و این در حالی است که ۱۴۶۰ روستای استان از تاسیسات آب برخوردارند.

پاسره تصریح کرد: تنها ۷۲۷ روستای استان بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و بیش از ۹۰۰ روستای استان زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند.

مدیرعامل آبفار استان خاطرنشان کرد: روستاهای استان عمدتاً صعب العبور هستند و پراکندگی زیاد و قرارگیری برخی روستا در مکان های فاقد هرگونه منبع آب نیز بر مشکلات آبرسانی به روستاها افزوده است.

پاسره گفت: ۲۴۰ منبع تامین آب در استان داریم که از این تعداد ۱۱۳ مورد چاه های عمیق و نیمه عمیق است و مابقی چشمه و رودخانه و سد است.

پاسره افزود: با توجه به کمبود بارش ها و خشکسالی های چند سال اخیر، وضعیب آب برخی روستاها دچار مشکلاتی شده است که همین امر عدم استفاده از آب شرب برای باغداری و دامداری و موارد غیر شرب را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده است.