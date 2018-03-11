بارش باران در استان های شمالی/ترافیک در آزادراه کرج

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاهد بارش باران در استان های مازندران، گلستان و گیلان(اکثر محورها) هستیم.

وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: در محور فیروزکوه(محدوده گدوک) با مه گرفتگی رو به رو هستیم که راننده ها باید احتیاط های لازم را به کار بگیرند.

سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج نیز گفت: باند جنوبی آزادراه کرج _قزوین (از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس) بار ترافیکی نیمه سنگین دارد.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.