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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۶

توصیه های معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ:

ضرورت همراهی خانواده ها/رفتارهای پرخطر را به سامانه۱۱۰ اطلاع دهید

ضرورت همراهی خانواده ها/رفتارهای پرخطر را به سامانه۱۱۰ اطلاع دهید

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با ارائه توصیه هایی در خصوص چهارشنبه سوری از شهروندان خواست تا رفتارهای پرخطر را به سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: در روزهای پایانی سال همه در حال آماده شدن برای نوروز هستند؛ از خانه تکانی گرفته تا خرید لباسهای نو و تصمیم به تغییر برخی از رفتارهای ناهنجار اما در چهارشنبه آخر سال برخی از نوجوانان و جوانان به خاطر رفتارهای غیر مسئولانه و غیر عاقلانه، سال نو را برای خود و اطرافیان تلخ می کنند و متاسفانه هر سال در چهارشنبه آخر سال شاهد مجروح شدن تعدادی از شهروندان و گاهی از دست دادن جان آنان هستیم.
 
وی با ارائه توصیه هایی به خانواده عنوان کرد: امیدوارم با هوشیاری و مشارکت همه شهروندان برای امنیت چهارشنبه آخر سال و توجه به توصیه های زیر، نوروز همراه با سرور و شادی را داشته باشید.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در آستانه سال نو با آموزش و کنترل فرزندان خود، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری نماییم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خطاب به والدین اضافه کرد: پدر و مادر گرامی، فرزندان خود را در جشنها و شادیها همراهی نموده و مواظب سلامتی آنان باشند.

وی با تاکید بر بحث آموزش گفت: فرزندان خود را نسبت به عواقب خطرناک بازی با مواد منفجره و آتشزا آگاه کنیم.

سرهنگ مرادی با اشاره به ترافیک روزهای پایانی سال نیز گفت: با تفریحات ناسالم و ترقه بازی موجب ترافیک و شلوغی خیابانها نشویم.

وی ادامه داد: صدای ناشی از انفجار برای نوزادان، خانمهای باردار، بیماران و سالمندان بسیار خطرناک است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ضرورت هوشیاری همه شهروندان گفت: در صورت اطلاع از خرید و فروش و توزیع مواد آتش زا مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهیم. ضمن اینکه از نگهداری مواد آتش زا و تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندانمان خودداری نموده و نظارت بر موضوع را جدی بگیریم.

وی گفت: مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار افراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

سرهنگ مرادی در خاتمه گفت: شهروندان عزیز در روزهای نزدیک به سال نو، بیش از پیش با درایت و عقلانیت قبل از هر کاری به عواقب آن بیاندیشند و رفتارها و تصمیمهای مسئولانه داشته باشند.

کد مطلب 4248579

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