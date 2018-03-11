ضرورت همراهی خانواده ها/رفتارهای پرخطر را به سامانه۱۱۰ اطلاع دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: در روزهای پایانی سال همه در حال آماده شدن برای نوروز هستند؛ از خانه تکانی گرفته تا خرید لباسهای نو و تصمیم به تغییر برخی از رفتارهای ناهنجار اما در چهارشنبه آخر سال برخی از نوجوانان و جوانان به خاطر رفتارهای غیر مسئولانه و غیر عاقلانه، سال نو را برای خود و اطرافیان تلخ می کنند و متاسفانه هر سال در چهارشنبه آخر سال شاهد مجروح شدن تعدادی از شهروندان و گاهی از دست دادن جان آنان هستیم.



وی با ارائه توصیه هایی به خانواده عنوان کرد: امیدوارم با هوشیاری و مشارکت همه شهروندان برای امنیت چهارشنبه آخر سال و توجه به توصیه های زیر، نوروز همراه با سرور و شادی را داشته باشید.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: در آستانه سال نو با آموزش و کنترل فرزندان خود، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری نماییم.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ خطاب به والدین اضافه کرد: پدر و مادر گرامی، فرزندان خود را در جشنها و شادیها همراهی نموده و مواظب سلامتی آنان باشند.

وی با تاکید بر بحث آموزش گفت: فرزندان خود را نسبت به عواقب خطرناک بازی با مواد منفجره و آتشزا آگاه کنیم.

سرهنگ مرادی با اشاره به ترافیک روزهای پایانی سال نیز گفت: با تفریحات ناسالم و ترقه بازی موجب ترافیک و شلوغی خیابانها نشویم.

وی ادامه داد: صدای ناشی از انفجار برای نوزادان، خانمهای باردار، بیماران و سالمندان بسیار خطرناک است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ضرورت هوشیاری همه شهروندان گفت: در صورت اطلاع از خرید و فروش و توزیع مواد آتش زا مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهیم. ضمن اینکه از نگهداری مواد آتش زا و تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندانمان خودداری نموده و نظارت بر موضوع را جدی بگیریم.

وی گفت: مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار افراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

سرهنگ مرادی در خاتمه گفت: شهروندان عزیز در روزهای نزدیک به سال نو، بیش از پیش با درایت و عقلانیت قبل از هر کاری به عواقب آن بیاندیشند و رفتارها و تصمیمهای مسئولانه داشته باشند.