کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص ۹۵ در شرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه‌هابه جز چمن، نخریسی، صدف، شهر، سجاد، رسالت، خیام جنوبی و حرم مطهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه ساختمان با شاخص ۱۲۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.