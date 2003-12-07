كتابي از شاعران مكزيكي ترجمه كرده ام

رامين ناصر نصير، مترجم اشعار اين كتاب در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " گفت: اين مجموعه شعردربرگيرنده شعرهاي اجتماعي و فرهنگي است كه اصل آنها به زبان اسپانيايي سروده شده واحتمالا" اواخر آذر، يا اوايل دي ماه توسط انتشارات نيلا به بازارعرضه مي شود.

ناصر نصير درباره آخرين فعاليت هاي بازيگري خود گفت: بازي در مجموعه تلويزيوني « ديروز، امروز، فردا» را كه حدود 6 ماه تصويربرداري آن به طول انجاميد را به زودي به پايان مي برم. اين مجموعه داستان دو برادر است كه با دو خواهر ازدواج كرده اند و طي داستان يكي از زنها دچار برق گرفتگي مي شود و پس از آن توانايي پيش گويي وقايع مختلف را پيدا مي كند.

وي به مضمون اثر اشاره كرد و توضيح داد: اين اثر جنبه هاي سرگرم كنندگي دارد اما يك اثر خانوادگي به شمار مي رود كه سعي در ارايه برخي مفاهيم اجتماعي دارد كه در اطراف ما مي گذرد و ما به دلايل مختلف از جمله گرفتاري هاي روزمره يا بي توجهي هاي رايج ممكن است نسبت به آنها بي تفاوت باشيم.

بازيگر مجموعه هاي طنز تلويزيون در ادامه يادآور شد: به جز مجموعه « ديروز، امروز، فردا» به عنوان بازيگر مهمان در مجموعه « عروس » به كارگرداني " پويان طايفه " نيز ايفاي نقش كردم كه به تازگي تصوير برداري آن به اتمام رسيده است.