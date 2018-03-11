به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه شنبه در همایش فاطمی که با حضور جمعی از طلاب و خانواده‌های ایشان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، گفت: در جامعه امروز در موضوع خانواده با چهار مشکل اساسی رو به رو هستیم.

وی افزود: مشکل اول تشکیل خانواده است که امروز دچار آسیب جدی شده است و حتی میان فرزندان خانواده‌های ثروتمند هم بسیار دیده می‌شود.

این کارشناس مسائل دینی بعد از تشکیل خانواده، تحکیم آن را از موضوع‌های مهم دیگری دانست و تصریح کرد: باید روی این موضوع کار شود تا آمار طلاق کاهش یابد؛ تربیت فرزند نیز از موضوعات حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: حوزه‌های علمیه باید روی این چالش‌های موجود فکر کنند و تنها نوشتن کتاب، مقاله و همایش کافی نیست و باید راهکار ارائه دهند.

والدین مفاهیم دینی را به فرزندان آموزش دهند

حجت الاسلام رفیعی رعایت اصل معنویت را به عنوان یکی از راهکارهای صمیمی شدن خانواده‌ها و پایین آوردن آمار طلاق دانست و گفت: اصل معنویت یعنی توجه به بایدها و نبایدهای دینی؛ والدین مفاهیم دینی را به فرزندان خود آموزش دهند.

وی ابراز دوستی و محبت، صبر و بردباری، حس تقدیر و سازگاری را از دیگر موارد تأثیرگذار در تحکیم خانواده برشمرد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه در پایان به برخی ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و گفت: سه طایفه از زنان عذاب و فشار قبر ندارند و در قیامت هم با حضرت فاطمه(س) محشور می‌شوند که عبارت‌ هستند از: زنی که با فقر و تنگدستی شوهر خود بسازد و توقع بیجا از او نداشته باشد، زنی که با تندی و بداخلاقی شوهر خود صبر کند و بردباری خود را از دست ندهد و زنی که برای رضای خدا مهریه خود را به شوهر ببخشد.