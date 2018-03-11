برگزاری چهارمین همایش شاعران معاصر ایران در قیروکارزین

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب در افتتاحیه این همایش، امام جمعه، فرماندار، بخشداران و تعدادی از مردم و مسئولین محلی همراه با شاعران حضور داشتند.

در این همایش دو روزه که شاعرانی از ۲۳ استان کشور و استان فارس حضور داشتند، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قیروکارزین گفت: این چهارمین سال متوالی است که شهرستان قیروکارزین میزبان همایش شاعران معاصر ایران می باشد و این همایش در اسفند ماه هر سال که این شهرستان دارای آب و هوای بهاری و معطر به عطر بهار نارنج جان و مشام هر بیننده ای را نوازش می دهد برگزار شود.

حمیدرضا فرهمندپور، دبیر همایش گزارشی از روند برگزاری همایش ارائه داد، سپس اکبری، امام جمعه شهرستان در خصوص شعر و شاعری و تاثیر آن بر اجتماع و شکل گیری تفکرات اجتماعی صحبت کرد، سپس تعدادی از شاعران به قرائت اشعار خود پرداختند.

پس از آن گروه موسیقی سنتی به اجرای صحنه ای پرداختند. در ادامه نیز تعدادی از شاعران سروده های خود را قرائت کردند و در پایان نیز از انجمن های ادبی شهرستان و خیرین فرهنگی با تندیس و لوح یادبود توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۲ شب همایش کارگاه شعر کودک و نوجوان توسط هادی فردوسی از شاعران برجسته کشور برگزار شد که با استقبال شاعران مواجه گردید؛ در روز پایانی همایش نیز شاعران در برنامه قیرگردی شرکت کردند که از سد سلمان فارسی قیروکارزین و و مکانهای دیدنی شهرستان دیدن کردند.