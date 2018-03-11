جذب ۵ میلیارد دلاری معاملات تجار افغانستانی از طریق بندر چابهار

بهروز آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشوق‌ها و تخفیفات در نظر گرفته‌شده برای رونق اقتصادی بندر شھید بھشتی چابھار، اظهار داشت: برای خدمات جانبی به صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی یک سیستم خدماتی تک پنجره‌ای، ھتل و امکانات رفاهی در زون اداری احداث‌شده است.

وی افزود: همچنین برای ایجاد انگیزه برای صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی تخفیف ۳۰ درصدی در کلیه حقوق و عوارض بندری برای کشتی‌های کانتینری به‌علاوه تخفیف حداقل ٣٠ درصدی در هزینه‌های تخلیه و بارگیری برای خطوط کشتیرانی، محاسبه تخفیف ٧۵ درصدی در انبارداری کانتینرهای وارداتی و تخفیف ٨۵ درصدی برای کانتینرهای صادراتی و ترانزیتی در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بابیان این‌که بندر چابهار هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان برای صادرات کالاهای هند به افغانستان و آسیای میانه را تا یک‌سوم کاهش می‌دهد، ادامه داد: هند سالانه ۱۷ میلیارد دلار با کشورهای آسیای میانه تبادلات تجاری دارد و می‌خواهد این میزان را افزایش هم بدهد و از آنجایی که چابهار مسیری امن و مطمئن برای انتقال این تبادلات است بنابراین ما ملزم به ارائه تخفیفات برای جذب بار تجار افغانستانی و هندی در چابهار هستیم.

وی بابیان این‌که تجار افغانستانی ۸۰ درصد از معاملات تجاری خود را به بندر چابهار انتقال داده‌اند، گفت: هزینه تخلیه کالا در بندر شهید بهشتی چابهار یک هزار دلار به ازای هر کانتینر ارزان‌تر از بندر گوادر پاکستان و ۱.۵ میلیون تومان ارزان‌تر از بندر شهید رجایی است.

آقایی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تخفیفات و تشویق‌های در نظر گرفته‌شده سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار از حجم معاملات افغانستان که عمدتاً با هند انجام می‌شود را به بندر چابهار جذب کنیم و به همین منظور هم اولین محموله صادراتی افغانستان نیمه اول سال آینده که شامل خشکبار و میوه تازه است از طریق بندر چابهار به هندوستان صادر می‌شود.