به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در نشست با بانوان شاغل در استانداری با تاکید بر عدم نگاه جنسیتی در این زمینه افزود: تلاش می کنیم از شایستگی، توانمندی و ظرفیت های بانوان حداکثر استفاده را ببریم و با حذف هرگونه تبعیض و نگرش جنسیتی، مسیر حضور بانوان توانمند در عرصه های مدیریتی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به رویکرد رئیس جمهوری در استفاده از بانوان در پستهای مدیریتی تاکید کرد: اولویت ما این است که در پستهای مدیریتی از بانوان توانمند و شایسته حاضر در درون سازمان بهره ببریم و در غیر این صورت ناچاریم از ظرفیتهای خارج از سازمان استفاده کنیم.
استاندار بوشهر با بیان اینکه ارتقای تعامل همکاران با مدیران ضروری است، یادآور شد: برای سال آینده طوری برنامه ریزی کنیم که میزان ارتباط و تعامل همکاران با یکدیگر و همکاران با مدیران بیشتر و موثرتر شود.
گراوند اضافه کرد: بدون شک این تعامل با انتقال تجریه در پویایی فعالیتها، تسهیل در انجام امور و پویایی سازمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی کارکنان مصمم هستیم و برای ارتقای آموزشها هیچ منعی نداریم.
در پایان این نشست از بانوان شاغل در استانداری تجلیل شد.
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