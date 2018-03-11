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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

استفاده از ظرفیت‌های بانوان در پست‌های مدیریتی استان بوشهر

استفاده از ظرفیت‌های بانوان در پست‌های مدیریتی استان بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: استفاده از ظرفیت های بانوان در پست های مدیریتی حوزه های مختلف با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در نشست با بانوان شاغل در استانداری با تاکید بر عدم نگاه جنسیتی در این زمینه افزود: تلاش می کنیم از شایستگی، توانمندی و ظرفیت های بانوان حداکثر استفاده را ببریم و با حذف هرگونه تبعیض و نگرش جنسیتی، مسیر حضور بانوان توانمند در عرصه های مدیریتی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به رویکرد رئیس جمهوری در استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی تاکید کرد: اولویت ما این است که در پست‌های مدیریتی از بانوان توانمند و شایسته حاضر در درون سازمان بهره ببریم و در غیر این صورت ناچاریم از ظرفیت‌های خارج از سازمان استفاده کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ارتقای تعامل همکاران با مدیران ضروری است، یادآور شد: برای سال آینده طوری برنامه ریزی کنیم که میزان ارتباط و تعامل همکاران با یکدیگر و همکاران با مدیران بیشتر و موثرتر شود.

گراوند اضافه کرد: بدون شک این تعامل با انتقال تجریه در پویایی فعالیت‌ها، تسهیل در انجام امور و پویایی سازمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی گفت: در زمینه توانمندسازی کارکنان مصمم هستیم و برای ارتقای آموزش‌ها هیچ منعی نداریم.

در پایان این نشست از بانوان شاغل در استانداری تجلیل شد.

کد مطلب 4248622

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