به گزارش خبرنگارمهر، در آغاز فصل جدید رقابتهای لیگ برترکشتی آزاد و ازگروه دوم این رقابتها، عصر امروزتیم راه آهن مشهد موفق شد با برتری قاطع مقابل میهمان خود یاقوت سبزقائمشهربه پیروزی 6 بر1دست یابد .



داوران این دیداررا حجت‌الله گودرزی ازتوابع تهران، علی زارع شریف ازاصفهان، ابولقاسم رهنما ازسمنان و عزیزالله زحمت کش از تهران برعهده داشتند.



دراین دیدارکه درسالن کشتی مجموعه ورزشی راه آهن برگزارشد ، تیم راه آهن که هدایت آن را امیرتوکلیان برعهده دارد، در7 دیداربرگزارشده تنها یک امتیاز به میهمان خود واگذارکرد که این شکست برای تیم یاقوت سبز قائم شهرجای تامل بسیاردارد .



نکته جالب توجه درترکیب تیم راه آهن حضورتنها دوچهره ازاستان خراسان به نامهای مجید خدایی ومهدی بها بسته بود وسایر نفرات این تیم را کشتی گیران مازندرانی تشکیل می دادند .



تیم راه آهن در این دیداربا ترکیب مصطفی آخوندی 60کیلوگرم ، مسعود واحدی 66 کیلو گرم ، مهدی بها بسته 74 کیلوگرم ، مجید خدایی 84 ، امین مردانی 96 و هادی پورعلیجان 120کیلوگرم . ضمن اینکه کشتی گیر55 کیلوگرم تیم راه آهن به دلیل نرسیدن به سر وزن ازشرکت در مسابقه محروم ماند .



گفتنی است رقابتهای لیگ برترکشتی در دو گروه چهارتیمی برگزارمی شود که تیم راه آهن مشهد درگروه دوم این رقابتها با تیم های گل گهر سیرجان، یاقوت سبز قائم شهر و پاس تهران دریک گروه قرار دارد .