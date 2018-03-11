به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۱۴ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، گفت: موضوع حجاب در دانشگاهها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برخی اطلاعات واصل شده، جریانات معاند فرهنگی قصد دارند تحرکات صورت گرفته علیه حجاب را به فضای دانشگاهها وارد کنند و باید در این زمینه مراقبت بیشتری صورت گیرد.
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