به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۳۱۴ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، گفت: موضوع حجاب در دانشگاه‌ها باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برخی اطلاعات واصل شده، جریانات معاند فرهنگی قصد دارند تحرکات صورت گرفته علیه حجاب را به فضای دانشگاه‌ها وارد کنند و باید در این زمینه مراقبت بیشتری صورت گیرد.