نظارت ۳۸ اکیپ بازرسی دامپزشکی اصفهان بر مراکز عرضه مواد پروتئینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشتکار شامگاه شنبه، در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از کشتارگاه صنعتی گلپایگان با بیان اینکه در ایام سال نو، میزان مصرف فراورده های پروتئینی افزایش می یابد، اظهار داشت: در راستای سلامت مصرف کنندگان، دامپزشکی وظیفه خود می داند نظارت ویژه ای را در این ایام داشته باشد و بر همین اساس طرح نظارت بر مراکز عرضه مواد پروتئینی از ۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین به مدت ۴۰ روز با حضور ۳۸ اکیپ بازرسی در سطح استان صورت می گیرد.

وی در راستای بحث آنفلوآنزا پرندگان که شیوع آن باعث تلفات سنگین به بخش مرغ تخمگذار در برخی از شهرستان های استان از جمله گلپایگان شد، تصریح کرد: شیوع این بیماری طیور از ۲۳ آذرماه صورت گرفت که تاکنون در این راستا شش واحد صنعتی در این منطقه درگیر این بیماری شدند و در مجموع ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار در واحدهای صنعتی و ۲۳۰ هزار قطعه مرغ بومی در واحدهای سنتی معدوم شدند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بیان داشت: در حال حاضر امروز هیچ موردی از اثر آنفلوآنزای طیور در شهرستان گلپایگان نداریم و با کمک مسئولین دامپزشکی و دیگر دستگاه های ذیربط موفق شدیم غرامت مرغداران تخمگذار که در این واقعه دچار خسارت شده بودند با حدود مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از این غرامت به واحدهای مرغداری بومی شهرستان پرداخت شد و مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان به واحدهای صنعتی با این توضیح که واحدهای صنعتی بیمه صندوق محصولات کشاورزی بودند،‌ پرداخت می شود.