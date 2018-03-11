هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام ۸ بندر ماهیگیری سیستان و بلوچستان نیاز به لایروبی دارند که شرایط به‌ترتیب در سه بندر «رمین»، «بریس» و «هفت‌تیر» بحرانی‌تر است و این سه بندر تقریبا به گل نشسته‌اند.

وی افزود: این ۳ بندر با توجه به تکمیل مطالعاتشان قرار بود در اسفند ماه ۹۵سال لایروبی شوند که به دلیل عدم تخصیص اعتبار تاکنون که یک سال از آن تاریخ می‌گذرد لایروبی آن‌ها به تأخیر افتاده است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ادامه داد: این تاخیر یکساله موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در رفت‌وآمد لنج‌های ماهیگیری در این بنادر شده تا جایی که بسیاری از لنج‌ها در این سه‌بندر به دلیل حجم بالای رسوب و گل‌ولای در حوضچه‌ها قادر به حرکت نیستند.

وی تصریح کرد: لایه‌های خاک در اسکله «بریس» چنان انباشته و زیاد شده‌اند که صیادان قادر نیستند لنج‌های خود را حرکت دهند تا آنجایی که بسیاری از آن‌ها مجبور شده‌اند لنج‌های خود را از بریس و رمین به بندر «پسابندر» انتقال دهند.

میرمرادزهی اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده بالاخره اعتبار لازم برای لایروبی دو بندر بریس و رمین که شرایط بحرانی‌تری دارند پس از یک سال اختصاص یافت و عملیات لایروبی و ایجاد دستک رسوب‌گیر برای این دو بندر بااعتبار ۵۴ میلیارد تومان در اسفند ماه امسال آغاز شد و بر اساس برآورد شرکت پیمانکار تا سه سال آینده به‌اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت این بنادر گفت: بندر صیادی رمین در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسیده و با داشتن ۳ تعاونی صیادی، ۲۱۲ فروند شناور قایق و لنج موجب اشتغال حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر صیاد به‌ صورت مستقیم و ۳ برابر این تعداد نیز به‌صورت غیرمستقیم شده است.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: مدیریت بهره‌برداری این بندر که در فاصله ۱۲ کیلومتری چابهار قرار دارد به تعاونی‌های صیادی واگذارشده و دارای بازوی فرعی به طول ۲۲۴ متر و موج‌شکنی به طول ۷۸۸ متر است و با وسعت حوضچه ۱۲ کیلومتر بیش از ۸۵ درصد دچار رسوب شده و در هنگام جزر بیش از ۶۰ درصد آن خشک و غیرقابل استفاده می‌شود و این امر سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای جامعه صیادی «رمین» شده است.

وی در ادامه به بندر صیادی «بریس» هم اشاره‌ای داشته و عنوان کرد: بندر صیادی بریس نیز در سال ۱۳۷۱ به بهره‌برداری رسیده و با داشتن ۶ تعاونی صیادی و ۳۹۱ فروند شناور قایق و لنج موجب اشتغال حدود ۴ هزار نفر صیاد به‌صورت مستقیم و ۳ برابر این تعداد نیز به‌صورت غیرمستقیم شده است.

میرمرادزهی تصریح کرد: این بندر نیز در فاصله ۵۵ کیلومتری چابهار قرار دارد که مدیریت بهره‌برداری آن به تعاونی‌های صیادی واگذارشده و دارای بازوی فرعی به طول ۹۵ متر و موج‌شکنی به طول ۵۹۴ متر است و با وسعت حوضچه ۱۲ کیلومتر بیش از ۷۰ درصد دچار رسوب شده که موجب مسدود شدن دهانه ورودی حوضچه شده و در هنگام جزر غیر قابل استفاده بود و این سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای جامعه صیادی «بریس» شده بود به‌طوری‌که لنج‌های صیادی به بندر «پسابندر» عزیمت کرده بودند.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: البته عملیات لایروبی در بندر صیادی بریس قبلاً هم در سال ۱۳۸۱ انجام‌شده بود که به دلیل نبود دستک رسوب‌گیر مجدداً دچار رسوب شد بطوری که امکان بهره‌برداری از آن با مشکل مواجه شده است.