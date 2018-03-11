تولید مشترک پنج فیلم مستند توسط گروه تلویزیونی ارتش و مرکز گسترش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در نشستی که با حضور مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و گروه تلویزیونی ارتش برگزار شد، ضمن بحث و بررسی زمینه‌های همکاری این دو نهاد، تولید مشترک ۵ فیلم مستند با موضوع ارتش و دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت.

در این نشست که سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سرهنگ حمیدرضا تندرو مدیر گروه تلویزیونی ارتش، مرتضی رزاق‌کریمی قائم‌ مقام مرکز، سعیدی مدیر تلویزیونی نیروی هوایی، اقصامی مدیر تلویزیونی نیروی دریایی، آشنا مدیر تلویزیونی پدافند ارتش و شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی مرکز حضور داشتند،

حمیدرضا تندرو در سخنانی اظهار کرد: ما در حوزه‌ ارتش مظلوم واقع شدیم و یک مساله این است که سختی‌هایی برای حضور دوربین در محوطه‌های نظامی وجود دارد که البته بخشی هم حق با سیستم است.

وی ادامه داد: امروز به این نتیجه رسیدیم که با وجود سوژه‌های نابی که در ارتش وجود دارد، نتوانستیم در قالب فیلم به معرفی و انعکاس آنها بپردازیم. مثلاً در حوزه دریایی زیردریایی‌هایی داریم که پرسنل نظامی آن ۷ نفر هستند و باید یک هفته وسط دریا به حالت نشسته انجام وظیفه کنند یا بحث ناوگروه‌هایی که به کشورهای مختلف می‌روند و نزدیک سه ماه دور از زندگی و خانواده خود هستند، همینطور حوزه‌ خلبانی که سوژه‌ها و قصه‌های فراوانی دارند.

سرهنگ تندرو بیان کرد: ظرفیت‌های زیادی در ارتش وجود دارد که خیلی جذاب است ولی ما به آن نپرداختیم بنابراین برای ورود به حوزه حرفه‌ای مستند اعلام آمادگی می‌کنیم.

در ادامه این نشست، طباطبایی‌نژاد ضمن معرفی فعالیت‌های جاری مرکز گسترش اعلام کرد: مهمترین بخش تولیدی مرکز، بخش مستند است که هم به دلیل صراحت و واقع‌نمایی، هم به دلیل دسترسی سهل‌تر، امن‌تر و گویاتر می‌تواند از مهمترین گونه‌های مورد توجه ارتش باشد.

وی تاکید کرد: مرکز گسترش در حوزه تولید مستند با موضوعات مرتبط با ارتش، اعم از آنچه در دفاع مقدس اتفاق افتاده و موضوعات امروزی، آمادگی همکاری دارد تا روی این پروژه‌ها بصورت مشترک سرمایه‌گذاری کنیم. البته ما در سال‌های اخیر ۱۱ عنوان فیلم مستند با موضوع ارتش تولید کردیم از جمله فیلم‌های «تو از یاد نرفته‌ای» داستان اولین گروه تکاوران در خرمشهر را روایت می‌کند. «شیر صحرا» که پرتره‌ای از شهید آبشناسان است، «مرز مه‌آلود» که به مبارزه‌ یک جوان ارتشی در زمان هجوم ارتش روسیه تزاری به ایران می‌پردازد و... ما چندان روی موضوعات ارتش اشراف نداریم اما قصه‌های زیادی هستند که شنیدنی هستند و باید آنها را به تصویر تبدیل کنیم و به مردم ارائه دهیم.

سرهنگ تندرو نیز تصریح کرد: ظرفیت‌های همکاری وجود دارد و ما آمادگی داریم در قالب تفاهمنامه‌ای به اهداف مشترک خود برسیم.

مرتضی رزاق‌کریمی هم در سخنانی گفت: کار تولید مستند به عنوان ثبت سند خوب است ولی ما تمایل داریم مستندهایی ساخته شود که متفاوت باشند. هم از لحاظ سوژه بکر باشند و هم شیوه روایت و ساختار متمایزی داشته باشند. تحت این شرایط یک مستند جدی تولید می‌شود که ضمن شانس حضور در جشنواره‌ای چون «سینماحقیقت»، قابلیت پخش تلویزیونی و اکران در گروه هنر و تجربه را نیز پیدا می‌کند.

در پایان این نشست، مقرر شد تا با امضای تفاهمنامه‌ای بین گروه تلویزیونی ارتش و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تولید مشترک ۵ فیلم مستند بلند با موضوعاتی که از طریق کارشناسان نیروی هوایی، دریایی و زمینی ارتش ارائه می‌شود، در دستور کار مرکز قرار گیرد.