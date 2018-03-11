استیضاح من بر روحیه همکاران وزارت راه اثر منفی نگذارد!

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه داوود کشاورزیان و عبدالهاشم حسن نیا معاونان پیشین و فعلی وزیر راه و شهرسازی و روسای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: زمان آن رسیده که بین مدیریت سیاسی و مدیریت حرفه ای تفکیک قائل شویم و سازمان ها و نهادهای حرفه ای به صورت حرفه ای مدیریت شوند. به خصوص در بخش حمل و نقل باید بتوانیم مدیریت جمعی را نهادینه کنیم.

وی گفت: من خدمت آقای کشاورزیان ارادت دیرینه دارم و با هم هم‌دانشگاهی بودیم، ولی باید آخر کار بپذیریم که نهادهای حرفه ای، مدیریت حرفه ای داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی من معاون سیاسی وزارت کشور در ابتدای انقلاب شدم، معاون اداری و مالی این وزارتخانه به من گفت برخی سمت ها اورکادر هستند، پرسیدم یعنی چه؟ گفت یعنی لزوما دارندگان این سمت ها از کادر اصلی وزارتخانه نیستند و از پست های سیاسی انتخاب می شوند. در ایران نیز مشخص نیست پایان کار مدیریت اتوبوسی و اورکادر چه چیزی است.

آخوندی افزود: آیا با هر تغییر دولتی همه مدیریت ها باید جابه جا شوند؟ برخی سمت ها باید در داخل حرفه و بر اساس شایستگی افراد انتخاب و منصوب شوند.

وی گفت: من از قبل این اعتقاد را داشتم که تغییرات در وزارتخانه باید حداقلی و مدیریت ها حرفه ای باشد. لازم است بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر دولت اگر انتصاب ها در گذشته سیاسی بود دیگر از این پس به سمت مدیریت حرفه ای برویم.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بر همین اساس مدیرعامل هما، مدیرعامل سازمان بنادر، رئیس سازمان راهداری و مدیرعامل شرکت راه آهن را از داخل همین دستگاه ها و نهادها انتخاب کردیم. فشارهای سیاسی و اجتماعی زیاد بود، ولی تلاش من این بود که مدیران کل را نیز از داخل سازمان ها انتخاب کنم.

آخوندی با بیان اینکه من عمیقا به مدیریت حرفه ای هم پایبندم و هم اعتقاد دارم، گفت: در غیر این صورت داستان آزمون و خطا تا ابد ادامه می یابد و منابع ملی هدر می رود.

به گفته وی، باید به جایی برسیم که کادر سیاسی، کادر محدودی باشند که با تغییر دولت ها تغییر می کنند، ولی مدیران حرفه ای بر اساس شایستگی انتخاب می شوند. در کشورهای پیشرفته نیز کادری که با تغییر دولت عوض می شود، کادر سیاسی و بسیار محدود است. حتی در دنیا مدل هایی داریم که در داخل وزارتخانه ها دبیرکل منصوب می شود که یک مدیر حرفه ای است و آن کسی که تغییر می کند نهایتا وزیر یا تعدادی از معاونان وی است.

آخوندی تصریح کرد: دیدم اخیرا این طرف و آن طرف ابهاماتی بابت تغییر رئیس سازمان راهداری مطرح است، این در حالی است که هیچ اتفاق عجیبی رخ نداده است. دستگاه تخصصی را نباید از اقدامات سیاسی متاثر کرد. هر بار که این اتفاق افتاده، کشور ضرر کرده است.

وی ادامه داد: گاهی در دولت های مختلف تا حد بخشداری ها مدیران عوض شده اند ولی من اکثر معاونانی را که در این وزارتخانه منصوب کرده ام، تا قبل از تصدی پست وزارت راه و شهرسازی نمی شناختم اما در حال حاضر به راحتی با آنها کار می کنم چون از کادر داخلی همین سازمان ها بوده و به مسائل داخلی سازمان تحت مدیریت خود آشنا هستند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید حمل و نقل را به صورت سیستمی نگاه کرد، گفت: همه کسانی که در بخش حمل و نقل هستند، حتی همه ۲۹ میلیون نفری که گواهینامه دارند همه جزئی از این سیستم باید برشمرد. اگر دنبال هر نوع پیشرفتی هستیم باید سیستمی نگاه کنیم. اگر رویکرد ما سیاسی شد، هر کاستی به وجود بیاید آن را به مسائل سیاسی ربط می دهیم اما اگر در مدیریت حرفه ای کمبودی داشتیم، این کمبود باید در سیستم خودش جستجو شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه دراین ۵-۴ سال اخیر بیش از ۶ میلیون خودرو به حمل و نقل اضافه شده است، گفت: اگر در حال حاضر۲۰ میلیون خودرو داریم قطعا ۵ سال پیش کمتر از ۱۵ میلیون دستگاه بود، بنابراین وظیفه خطیری در حوزه حمل و نقل در سال های اخیر بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.

وی ادامه داد: کشوری به شدت ملتهب سیاسی داریم و فکر می کنیم یک سیستم پیچیده ای مثل حمل و نقل را می توانیم در این نگاه سیاسی مدیریت کنیم، در حالیکه چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت آزادی گردش اطلاعات گفت: در ابتدای دولت یازدهم سازمان راهداری کمتر از ۲۴۰ دوربین فعال داشت اما الان به سمت بیش از ۲ هزار دوربین در جاده ها حرکت کرده ایم و همه اطلاعات تولیدشده توسط دوربین ها برای مردم قابل دسترسی است.

آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: در آستانه سفرهای نوروزی هستیم و از همکاران می خواهم تمام تلاش خود را برای ایمنی مردم به کار بگیرند به خصوص امسال که بحث مجلس و استیضاح مطرح شده، از شما می خواهم که بر روی روحیه شما اثر نگذارد و به این سمت حرکت کنید که همه کارهای وزارتخانه برای سفرهای نوروزی انجام شود. همچنین در همه استان ها کمیته ایمنی راه ها تشکیل شود.