به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی صبح یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی با گرامیداشت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا گفت: آمادگی برای ایام نوروز یک ضرورت است که هماهنگیهای لازم در این راستا باید انجام شود.
وی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر در طرح نوروز ۹۷ مانند سالهای قبل دو هدف عمده خود را که شامل طرح امداد و نجات با ۱۵ پایگاه ثابت و ۱۳ پایگاه سیار و طرح سلامت و ایمنی مسافران نوروزی را با ۲۵ پست موقت در سطح استان برای خدمت به مسافرین راهاندازی میکند را دنبال خواهد کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: در طرح نوروزی نیروهای داوطلب آموزش دیده در کنار پرسنل جمعیت هلال احمر با تجهیزات کامل به صورت ۲۴ ساعته مشغول به انجام وظیفه هستند.
وی ادامه داد: در مبحث امداد هوایی با عنایت به اینکه تجهیزات محدود است، با تلاش های مستمر توانستیم برای امداد ونجات هوایی در طرح نوروزی از تاریخ ۲۵ اسفند لغایت ۳ فروردین یک فروند بالگرد را برای خدمت رسانی در استان فراهم کنیم.
نشست کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی به منظور هماهنگی لازم در خصوص طرح امداد و نجات نوروزی سال ۹۷ و بررسی روند آموزشهای عمومی و تخصصی مدیریت بحران در سازمانهای عضو و تشکیل تیمهای واکنش سریع در سازمانهای عضو با محوریت مدیریت بحران برگزار شد.
اعضای کارگروه تخصصی امداد و نجات و عضو کمیته امداد و نجات ستاد خدمات سفر استان ویژه طرح نوروزی ۹۷ پس از ارائه آمار عملکرد خود در طرح نوروزی سال گذشته، طرحها و اقدامات جدید خود را برای هماهنگی لازم در طرح نوروزی مطرح کردند.
