۸۵ درصد تصادفات آران و بیدگل مربوط به موتورسواران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود سپهوند پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: آموزش عمومی یکی از راهبردهای نیروی انتظامی برای کاهش مصرف مواد مخدر بوده است و در این راستا ۴۷ دوره آموزشی در طول سال در آران و بیدگل برگزار شد که نقش مهمی در این روند داشته است.

وی با اشاره به اینکه کشف مواد مخدر بیشتر در رده سنی میان سالی در آران و بیدگل رخ داده است، تصریح کرد: بیشترین آمار در حوزه توزیع و مصرف مواد مخدر در شهرستان آران و بیدگل در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال است.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل به نقش موثر خیرین در زمینه مقابله با مواد مخدر و شیوع آن در شهرستان نیز تاکید کرد: بهره مندی از ظرفیت خیرین سلامت در زمینه فعالیت کمپ های ترک اعتیاد در شهرستان ضروری است.

وی از کاهش تصادفات جرحی و فوتی در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هم خبر داد و گفت: بیش از ۸۵ درصد از تصادفات آران و بیدگل مربوط به موتورسواران است.

سپهوند همچنین از کاهش ۱۰ درصدی کشف مواد مخدر و دستگیری های مربوط به مواد مخدر در این شهرستان در سالجاری خبر داد.