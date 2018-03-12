ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار آبی پوشان تهران و العین اظهار داشت: هر دو تیم از بهترین‌های غرب آسیا هستند و این بازی می‌تواند بار فنی بالایی داشته باشد. به اعتقاد من هر دو تیم شایسته صعود به مرحله بعد بوده و در صورت صعود به مرحله بعد می‌توانند به مراحل بالاتر هم برسند.

پیشکسوت آبی پوشان با بیان این نکته که نباید انتظار را بیش از اندازه از آبی پوشان بالا برد اضافه کرد: متاسفانه این روزها جوی در برخی رسانه‌ها و به خصوص در فضای مجازی راه افتاده که انگار العین یک تیم معمولی و دسته چندمی است. من هرکجا را می‌خوانم می‌بینم زده‌اند باید انتقام بگیریم، تلافی کنیم یا چند تا چند تا توقع گلزنی دارند. در حالی که مطمئن باشید با وجود این که استقلال توان و ظرفیت بردن العین را دارد، اما این کار به راحتی در تهران اتفاق نخواهد افتاد.

وی در توضیح این جمله‌اش بیان داشت: این یک دیدار سخت هم برای العین و هم برای استقلال است و پیروزی راحت و ساده‌ای انتظار ما را نمی‌کشد. العین هم یک تیم حرفه‌ای با یک مربی حرفه‌ای است و از کلی بازیکن با تجربه و میدان دیده استفاده می‌کند. بازیکنانی که یک لحظه غفلت از آنها هر تیم بزرگی را زمین‌گیر می کند.

اصغرخانی گفت: مطرح کردن فضای انتقام از العین جز این که کار استقلال را سخت کرده و فضا را به سود العین نماید اتفاق دیگری رقم نخواهد زد و من از هواداران استقلال تقاضا دارم که اینطور انتظار را از تیم بالا نبرند. ما باید منطقی باشیم و به فکر یک پیروزی و گرفتن سه امتیاز بازی باشیم. ضمن این که حفظ نیروهای تیم برای بازی های بعدی نیز حتما الزامی است.

هافبک پیشین تیم استقلال با اشاره به یک اخطاره بودن چند بازیکن این تیم تصریح کرد: فصل گذشته تیم ما مقابل همین العین از جایی ضربه خورد که چند بازیکن ما محروم و مصدوم شدند و تیم کاملا خلع سلاح شده به مصاف العین رفت که آن اتفاق روی داد. پس باید مراقب باشیم که این اتفاق امسال تکرار نشود. متاسفانه در حال حاضر چند بازیکن مصدوم داریم که امیدوارم تعدادی از آنها برای ادامه مسیر آسیایی به میدان بازگردند. اما باید به فکر حفظ بازیکنان یک اخطاره باشیم تا در یک بازی با محرومیت همزمان چند مهره مواجه نشویم.

مربی سابق تیم جوانان استقلال در خاتمه گفت: اگر تیم ما هیجان زده نشود و مثل دیدارهای گذشته اش با منطق فوتبال بازی کند به راحتی هم العین را می‌برد و هم تیم‌های دیگر را و از گروه صعود می کند. فقط منوط به این که فوتبال را بر مبنای منطق ارائه دهند.