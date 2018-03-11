آسمان لرستان همچنان در تسخیر گردوغبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ صبح را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، هوای شهرستان های پلدختر، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار ناسالم قرار داشته و میزان آلاینده های هوای این مناطق ۳ تا ۴ برابر حد مجاز است.

هوای شهرستان های دلفان، سلسله، دوره چگنی، خرم آباد و بروجرد با میزان آلاینده های ۲.۵ تا ۳.۵ برابر حد مجاز در شرایط ناسالم قرار داشته و هوای شهرستان های دورود و ازنا در شرایط ناسالم (میزان آلاینده های سه برابر حد مجاز) قرار دارند.

بر اساس این گزارش، امروز چهل و هشتمین روز آلوده لرستان در سال ۹۶ است.