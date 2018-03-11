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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

استمرار آلودگی هوا در ۱۰ شهرستان؛

آسمان لرستان همچنان در تسخیر گردوغبار است

آسمان لرستان همچنان در تسخیر گردوغبار است

خرم‌آباد- با استمرار آلودگی هوا در ۱۰ شهرستان، آسمان لرستان همچنان در تسخیر گردوغبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان وضعیت کیفی هوای استان لرستان در مورخ ۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ صبح را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، هوای شهرستان های پلدختر، کوهدشت و رومشکان در شرایط بسیار ناسالم قرار داشته و میزان آلاینده های هوای این مناطق ۳ تا ۴ برابر حد مجاز است.

هوای شهرستان های دلفان، سلسله، دوره چگنی، خرم آباد و بروجرد با میزان آلاینده های ۲.۵ تا ۳.۵ برابر حد مجاز در شرایط ناسالم قرار داشته و هوای شهرستان های دورود و ازنا در شرایط ناسالم (میزان آلاینده های سه برابر حد مجاز) قرار دارند.

بر اساس این گزارش، امروز چهل و هشتمین روز آلوده لرستان در سال ۹۶ است.

کد مطلب 4248773

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