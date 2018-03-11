فرار دختر حاکم دبی از امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، در ویدئویی که روزنامه دیلی میل منتشر کرد، لطیفه (۳۳ ساله) می گوید که سه سال را در زندان بسر برد و پزشکان در بیمارستان برای جلوگیری از «سرکشی و نافرمانی» وی، به او داروی بیهوشی می دادند.
لطیفه ادعا کرد که از طریق یک جاسوس فرانسوی به خارج از کشور منتقل شد و او اینک در یک کشتی در مقابل سواحل هند بسر می برد و احتمال می رود که از آمریکا درخواست پناهندگی سیاسی کند و با یکی از وکلا در این خصوص صحبت کرده است. وی اعلام کرد که یکی از ۳۰ فرزند حاکم دبی است که ۶ بار ازدواج کرده بود.
لطیفه پیش از ترک کشور ویدئویی درباره علل تمایلش برای فرار از امارات را منتشر و مطالب شوک آوری در این خصوص مطرح کرده است. علاوه بر این ویدئو، وی مجموعه ای از پیامهای صوتی ارسال کرده که طی آنها علل فرار را توضیح می دهد.
نظر شما