نوجوانان و جوانان بیشترین حادثه دیدگان چهارشنبه پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد مرادیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری چهارشنبه پایان سال در شیراز و استان فارس، گفت: نوجوانان و جوانان از سنین ۱۱ تا ۱۹ سال اولین گروه در خطر حوادث شب چهارشنبه سوری هستند.

وی ادامه داد: بیشترین حوادث در این شب مربوط به دست، صورت، سینه، سقوط و.. است که برای خدمات رسانی بهتر ۴۰ آمبولانس، ۳ دستگاه موتور و ۳ دستگاه اتوبوس اماده خدمات رسانی به شهروندان است.

سرپرست اورژانس فارس تاکید کرد: هماهنگی های لازم با دستگاه های دیگر نیز در خصوص ارائه خودروهای آمبولانس انجام شده است.

مرادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در وضعیت چهارشنبه پایان سال ۹۵ به مراتب بهتر از ۹۴ بوده یادآور شد: در سال ۹۴ تعداد مصدومین جدی ۳۸ نفر و در سال ۹۵ این تعداد به ۲۴ نفر رسید که از اول اسفند سال جاری تاکنون تنها شاهد ۲۲ مورد مصدومیت بودیم.

وی با بیان اینکه خانواده ها در چهارشنبه پایان سال بید مراقب فرزندان خود باشند، گفت: ترقه های دست ساز تحت هیچ عنوان استاندارد نیستند و همواره شاهد انفجار آنها در جیب لباس و یا حتی در منازل بودیم به همین دلیل خانواده باید بسیار توجه کنند.

سرپرست اورژانس فارس تاکید کرد: مردم مراقب باشند که فردی دچار سوختی شد در مرحله اول با پتو و یا پارچه برای خاموش کردن آتش اقدام کنند و فردی که دچار آتش شده باید خود را بر روی زمین انداخته و با غلطیدن به چپ و راست آتش را خاموش کند.

دکتر مرادیان افزود: مردم باید توجه کنند که اگر با فرد سوخته مواجه شدند زیورآلات را به طور کامل خارج کنند زیرا محل سوختگی پس از مدتی ورم خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تمامی بیمارستان های سطح شهر آماده خدمات رسانی فوری به مصدومین هستند، گفت: مرکز تخصصی سوختی در ورودی صدرا به عنوان اولویت اول قرار داده شده و درمانگاه قطب الدین نیز برای درمان سرپایی در نظر گرفته شده اما به دلیل اینکه ممکن است ورودی جاده صدرا ترافیک باشد بیمارستان های نمازی و رجایی نیز آماده ارائه خدمات هستند.

سرپرست اورژانس فارس در خصوص استفاده از بالگرد نیز گفت: امکان پرواز شبانه بالگرد نداریم اما برای خدمات در نوروز علاوه بر سه بالگرد موجود یک بالگرد دیگر نیز در فارس مستقر خواهد شد.