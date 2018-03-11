میزان مطالبات شهرداری کرمان ۱۰۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید مهران عالم زاده در آیین معرفی تنی چند از مسئولان شهرداری کرمان اظهار کرد: در حوزه‌ ممیزی نسبت به سایر کلان‌شهرها عقب هستیم.

عالم‌زاده با بیان اینکه در این زمینه باید کار عملیاتی میدانی جدی انجام گیرد، گفت: باید با فراهم کردن زیرساخت لازم، در حوزه‌ دریافت عوارض اقدام درست و منطقی داشته باشیم.

وی افزود: در زمینه‌ کارشناسی ارقام وصول مطالبات هم مشکل داریم که در حوزه‌ درآمد باید به آن بپردازیم.

شهردار کرمان ادامه داد: امیدواریم با توجه به توانایی‌ای که آقای نظری دارد، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شهرداری، در حداقل زمان ممکن این مهم را به سرانجام برساند.

وصول مطالبات نباید با تأخیر انجام شود

شهردار کرمان همچنین با بیان اینکه در خصوص مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی ارقام متفاوت وجود دارد، گفت: معاون اداری مالی وقت، مطالبات شهرداری را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که این مطالبات در قالب احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ و چک‌های افراد و سایر موارد است.

عالم‌زاده افزود: با توجه به شرایط مالی شهرداری، وصول مطالبات نباید با تأخیر انجام گیرد؛ بنابراین، باید در این زمینه به‌صورت جدی وارد شویم که امیدوارم آقای مرادی با تشکیل ستاد مورد نظر و کار پیوسته، وصول مطالبات را دنبال کند.

شهردار کرمان با بیان اینکه در زمینه‌ وصول مطالبات در برخی حوزه‌ها عقب‌افتادگی داریم، تصریح کرد: در این زمینه با کار عادی و روزمره به نتیجه نمی‌رسیم و نیاز داریم تا ستاد پیگیری مطالبات شهرداری، حوزه‌های مختلف را فعال کند.

عالم‌زاده افزود: آنچه اکنون در زمینه‌ وصول مطالبات اتفاق می‌افتد، مطلوب نیست؛ چراکه اگر مطلوب بود، این حجم از مطالبات به‌وجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: در این حوزه نیاز به تحرک بیشتری داریم؛ ضمن اینکه باید رقابت سالم هم ایجاد شود تا مطالبات به‌سرعت و به‌موقع وصول شود.

ضرورت رسیدگی به امور خانواده‌ شهدا، جانبازان و ایثارگران

شهردار کرمان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ نفر از همکاران شهرداری از خانواده‌ی شهدا، جانبازان و ایثارگران هستند، گفت: این ستاد علاوه بر پرداختن به امور خانواده‌ شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرداری، باید به امور مربوط به سایر خانواده‌ شهدا، ایثارگران و جانبازان در شهرداری نیز بپردازد.

عالم‌زاده افزود: ستاد هماهنگی امور ایثارگران، جانبازان و شهدای شهرداری باید به‌صورت فعالانه به خانواده‌ شهدا، جانبازان و ایثارگران خدمت‌رسانی کند.

کارگروه مشورتی معماری و شهرسازی شهرداری منشأ فکر و اثر خواهد بود

شهردار کرمان در ادامه این آیین با بیان اینکه موضوعات شهرسازی و معماری، ازجمله چالش‌های اصلی شهرهاست، گفت: شهر کرمان نیز از بی‌بضاعتی و مشکلات این حوزه رنج می‌برد؛ بنابراین، نیاز بود با حضور نخبگان جامعه‌شناسی، شهرسازی، معماری، ترافیک و هنرمندان و نخبگانی که می‌توانند منشأ فکر و اثر باشند، کارگروه مشورتی تشکیل شود.

عالم‌زاده افزود: این کارگروه به‌صورت غیررسمی تشکیل شده و تاکنون بازخوردهای مثبتی داشته؛ ازجمله اینکه تصمیمات تخصصی درخصوص میدان آزادی و شهدا در این کارگروه گرفته شده است.

وی با بیان اینکه «ناصری» در موضوعات مختلف شهری مطالعه و تخصص دارد و مجموعه‌ متخصصان شهر نیز به او اعتماد دارند، گفت: از این فرد درخواست کردیم در کنار شهرداری باشد و جلسات کارگروه را با حضور متخصصان برگزار کند تا ثمرات آن به شهر کرمان برگردد.

در ادامه، حجت‌الاسلام رضا حسنی، دبیر ستاد هماهنگی امور ایثارگران، جانبازان و شهدای شهرداری کرمان با بیان اینکه جوانب مختلف شهرداری مثل یک پازل هستند، گفت: از شهردار کرمان تشکر می‌کنم که تمام جوانب را در نظر می‌گیرد.

وی افزود: خانواده‌ شهدا، جانبازان و ایثارگران، گل سر سبد هر نهادی هستند و باید رسیدگی لازم به امور این بزرگواران انجام شود.

غلام‌عباس نظری، دبیر ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان هم ضمن تشکر از حسن اعتماد شهردار کرمان گفت: موضوع ممیزی شهر کرمان از اداور گذشته در دستور کار شهرداری بود، اما هیچ‌یک از شهرداران گذشته ریسک این کار را نپذیرفتند.

وی افزود: خوشحالم که شهردار کرمان به این نتیجه رسیده‌ است که ممیزی شهر کرمان باید به‌صورت جدی، عملی و اجرا شود.

مصطفی مرادی‌پور کرمانی دبیر ستاد پیگیری مطالبات شهرداری نیز در این آیین با اشاره به نبود این ستاد در چارت تشکیلاتی شهرداری کرمان گفت: برای وصول مطالبات، نیاز به هماهنگی جدی با مناطق و سایر واحدهای مربوط است تا از موازی‌کاری در این زمینه جلوگیری شود.

وی افزود: این مهم نیاز به آیین‌نامه و دستورالعمل خاصی دارد تا سایر واحدها نیز با ستاد پیگیری مطالبات شهرداری همکاری کنند.

این دوره از مدیریت شهری یک فرصت تاریخی است

رضا ناصری‌پور، مشاور شهردار و دبیر کارگروه مشورتی معماری و شهرسازی شهرداری کرمان نیز با بیان اینکه ضعف‌های حوزه‌ معماری و شهرسازی، چالش‌هایی هم برای حوزه‌های دیگر شهرداری ایجاد کرده است، گفت: به این دوره از مدیریت شهری به‌عنوان یک فرصت تاریخی نگاه می‌کنم؛ چراکه حضور عالم‌زاده، شهردار کرمان هم از همین ناحیه است تا عقلانیت تخصصی بیشتری بر موضوعات شهری حاکم شود.

وی افزود: حوزه‌ شهرسازی و معماری، در عین حال که ضعف‌های زیادی دارد، ظرفیت‌های زیادی نیز دارد و می‌تواند حوزه‌های دیگر را کمک کند و موجب شکوفایی آن حوزه‌ها شود.

ناصری‌پور ادامه داد: امیدوارم با رفع ضعف‌های حوزه‌ معماری و شهرسازی، موجب شکوفایی سایر حوزه‌های شهری ازجمله اقتصاد، درآمد، گردشگری و ... شویم.

وی اظهار امیدواری کرد که بتواند همچنان اعتماد جامعه‌ حرفه‌ای و دانشگاهی را حفظ کند.

در این آیین غلام‌عباس نظری به‌عنوان دبیر ستاد ممیزی املاک و اصناف شهر کرمان، مصطفی مرادی‌پور کرمانی به‌عنوان دبیر ستاد پیگیری مطالبات شهرداری، حجت‌الاسلام رضا حسنی به‌عنوان دبیر ستاد هماهنگی امور ایثارگران، جانبازان و شهدای شهرداری و رضا ناصری‌پور به‌عنوان مشاور شهردار و دبیر کارگروه مشورتی معماری و شهرسازی شهرداری کرمان معرفی شدند.