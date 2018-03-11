۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

عضو کارگاری شورای عالی کار:

هیچ کارگری از طرح تحول سلامت برخوردار نشد

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه گفت: منابع سازمان از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می شود و حق الناس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در برنامه «تیتر امشب» که با بررسی «بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در خصوص واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه با حضور نماینده کارفرما، دولت و ارتباط تلفنی نماینده وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: وزارت بهداشت مدت هاست که به منابع سازمان تامین اجتماعی چشم دوخته است تا بتواند وظایف حاکمیتی اش را اجرا کند.

خدایی افزود: منابع سازمان از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می شود و این حق الناس است، این پول، پول نفت نیست که بخواهند روی آن دست بیندازند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این که ما به خزانه اعتماد نداریم گفت: به خزانه و دولتی که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد چه طور اعتماد کنیم؛ این پول، پول منِ کارگر است و چرا باید دولت برای آن تصمیم بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیچ کارگری نتوانسته از طرح تحول سلامت برخوردار شود.گفت: متاسفانه نگاه وزارت بهداشت به ما نگاه از بالا به پایین است، آقای حریرچی (سخنگوی وزارت بهداشت) گفتند این مصوبه را دولت پیشنهاد و مجلس تصویب کرده است، مگر مجلس می تواند اصل ۵۳ قانون اساسی را تغییر دهد.

در ادامه این برنامه نیز اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: به نظر می رسد مصوبه انتقال منابع درمان به خزانه و باز برگشت آن به همان سازمان با هدف حل مشکلات حوزه درمان تصویب شده باشد.

ظریفی آزاد افزود: شاید لازم باشد بیشتر در این مورد گفتگو شود و تصمیمی که گرفته شده برگشت پذیر است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: با این که باید به قانون تمکین کرد، در عین حال باید به نگرانی دوستان کارگر و کارفرما هم توجه کرد.
 

