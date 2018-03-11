هیچ کارگری از طرح تحول سلامت برخوردار نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در برنامه «تیتر امشب» که با بررسی «بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در خصوص واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه با حضور نماینده کارفرما، دولت و ارتباط تلفنی نماینده وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: وزارت بهداشت مدت هاست که به منابع سازمان تامین اجتماعی چشم دوخته است تا بتواند وظایف حاکمیتی اش را اجرا کند.

خدایی افزود: منابع سازمان از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین می شود و این حق الناس است، این پول، پول نفت نیست که بخواهند روی آن دست بیندازند.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این که ما به خزانه اعتماد نداریم گفت: به خزانه و دولتی که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد چه طور اعتماد کنیم؛ این پول، پول منِ کارگر است و چرا باید دولت برای آن تصمیم بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیچ کارگری نتوانسته از طرح تحول سلامت برخوردار شود.گفت: متاسفانه نگاه وزارت بهداشت به ما نگاه از بالا به پایین است، آقای حریرچی (سخنگوی وزارت بهداشت) گفتند این مصوبه را دولت پیشنهاد و مجلس تصویب کرده است، مگر مجلس می تواند اصل ۵۳ قانون اساسی را تغییر دهد.

در ادامه این برنامه نیز اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: به نظر می رسد مصوبه انتقال منابع درمان به خزانه و باز برگشت آن به همان سازمان با هدف حل مشکلات حوزه درمان تصویب شده باشد.

ظریفی آزاد افزود: شاید لازم باشد بیشتر در این مورد گفتگو شود و تصمیمی که گرفته شده برگشت پذیر است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار افزود: با این که باید به قانون تمکین کرد، در عین حال باید به نگرانی دوستان کارگر و کارفرما هم توجه کرد.

