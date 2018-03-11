حدود ۹۰۰ همیار طبیعت در آران و بیدگل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شفیعی ظهر یکشنبه در حاشیه آیین نهال کاری جاده آران و بیدگل به گرمسار توسط دانش آموزان اظهار داشت: همکاری این گروه همواره موجب حفظ بیشتر عرصه های ارزشمند منابع طبیعی و مانعی بزرگ بر سر راه قاچاقچیان شده است.

وی اظهار داشت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ملی بدون مشارکت مردم غیر ممکن است و از این رو افراد علاقه مند و دوستداران منابع‌ طبیعی به صورت داوطلبانه در قالب طرح همیاران طبیعت سازماندهی می‌شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل افزود: سطح دانش داوطلبان بر اساس آموزش‌های لازم افزایش یافته و به عنوان همیار دانش‌آموز، همیار مروج و همیار محافظ طبیعت به طور افتخاری با منابع طبیعی همکاری می کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد از همیاران طبیعت در این شهرستان دانش آموز هستند، گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت بکر آران و بیدگل توسط مدارس می تواند امید بخش آینده ای درخشان برای شهرستان در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی باشد.

گفتنی است در پایان آیین نهال کاری دانش آموزان، بیش از چهار هزار اصله درخت بین مردم شهرستان توزیع شد.

آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت، شش درصد از جنگل های دست کاشت کشور را در اختیار دارد.