مدیریت خانوادگی واحدهای تولیدی/ ۴ گرید معدنی درمازندران وجود دارد

سید مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمپین حمایت از تولید ملی در کشور تشکیل شده است،اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی علاوه بر حمایت از تولید ملی، سبب اشتغالزایی و تثبیت اشتغال در کشور می شود.

وی با بیان اینکه هشت انجمن در حوزه غذایی دارویی، معدنی، غیر فلزی، فلزی، شیمیایی، سلولزی، برق و الکترونیک و نساجی در استان مازندران وجود دارد، گفت: در سال های گذشته خانه صنعت و معدن استان سرمایه اجتماعی خود را از دست داده بود که تلاش هایی جهت برگشت این سرمایه و دیده شدن آن انجام شده است و برای سازماندهی ۲۰کمیته موضوعی تشکیل شده است که به موضوعات مختلفی به صورت تخصصی می پردازد.

رضوی با تاکید بر اینکه بسیج عمومی در خانه صنعت و معدن برای خرد جمعی ایجاد شده است، گفت : خانه صنعت و معدن در همه کمیته ها و کار گروه های اقتصادی حضور فعال دارد و استاندار مازندران ما را به عنوان یکی از گروه های متخصص فعال استان در جلسات مختلف مد نظر قرار می دهد.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ستادها برای واحد های مشکل دار تشکیل شده است، بیان کرد: یکی از برنامه های ما تصویب آیین نامه حمایت از واحدهای فعال که موفق به حفظ یا افزایش اشتغال در بازه زمانی ۸۸-۹۵ شده اند بوده است.

وی به انعقاد توافقنامه با اتاق مشترک اوکراین و ایران اشاره کرد وگفت: هدف ما از این تفاهمنامه افزایش ارتباط واحدهای صنعتی در زمینه صادرات و واردات با اوکراین است.

رضوی با بیان اینکه صادرات یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت امروز است، افزود: یکی از برنامه های خانه صنعت و معدن شناسایی پتانسیل های صادراتی استان مازندران است که برای این کار به دنبال ارتباط موثر با کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم.

مدیریت در واحدهای تولیدی مازندران خانوادگی است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کمبود دانش را یکی از نقایص بخش خصوصی دانست و ادامه داد: مدیریت در واحدهای استان مازندران خانوادگی است و متاسفانه این فرهنگ در واحدها وجود ندارد که بحث مدیریتی متفاوت است.

وی با اعلام اینکه صنعت ما نپذیرفته که صنعت یاد گیرنده باشد، گفت: کلاس های آموزشی در حوزه مدیریتی برگزار شده است که در این کلاس ها رایگان نیز بسیاری از افراد شرکت نکردند.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت افزود: خانه صنعت و معدن تفاهم نامه ای را با شرکت شهرکهای صنعتی استان در زمینه آموزش مدیریت واحدهای صنعتی منعقد کرده است.

رضوی با بیان اینکه دولت روند بروکراسی اداری را برای ما آسان کند، افزود: در کشور ما پنجره واحد بدرستی انجام نشده است که نیازمند گسترش فرهنگ آن در جامعه هستیم.

وی با تاکید بر تولید داخلی، بیان کرد: متاسفانه ما مصرف کنندگان خوبی هستیم و کشور ما در طول سال ها با فروش نفت اداره شده است.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه چهار گرید معدنی در استان وجود دارد، گفت: در استان مازندران معادن به شن و ماسه محدود است در حالی که همه کانی ها را می توانیم استخراج کنیم.

رضوی ادامه داد: در کشور این تفکر وجود دارد که استخراج از معدن سبب آسیب به محیط زیست می شود درحالی که صدمه ساخت و ساز در حوزه ساختمان نسبت به معدن بیشتر است.

وی سهم صادراتی استان را درسال جاری۴۰۰ میلیون دلار دانست و عنوان کرد: علیرغم اینکه صادرات غیر نفتی در کشور منفی بوده است ولی در استان صادرات مثبت بوده است.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه ۷۰ درصد واحد های تولیدی فعال هستند، گفت: ۵۰ درصد از واحدهای فعال با صددرصد ظرفیت فعالیت می کنند.

رضوی با بیان اینکه وام به واحدهای تولیدی با مکانیزم های مشخص بانکی پرداخت شده است، افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت امادگی دارد در اهلیت سنجی و وصول مطالبات همکاری کند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف خانه صنعت ، معدن و تجارت گرید بندی واحدهای تولیدی و صنعتی است، ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی همچون بیماری نیازمند دارو و تعدادی نیازمند به عمل جراحی که متناسب،با آن باید اقدامات اساسی انجام شود.