طرح پرورش استعدادهای قرآنی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، آئین اختتامیه دومین دوره طرح پرورش استعدادهای قرآنی استان بوشهر در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در این مراسم در سخنانی بر نقش مهم خانواده ها در پرورش و حمایت از استعدادهای قرآنی تاکید کرد.

در ابتدای این مراسم عبدالحسین ناصری، رئیس اداره امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی استان بوشهر در سخنانی به تشریح روند برگزاری این طرح قرآنی پرداخت.

در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس و قدردانی از برگزیدگان این طرح تجلیل به عمل آمد.