اسلام از هر دینی عقلانی تر است/امام علی (ع)؛ سمبل عقلانیت اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از دو کتاب «شرح و تفسیر نهج البلاغه» و «حکمت علوی» نوشته اسماعیل منصوری لاریجانی صبح امروز در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

غلامحسین ابراهیمی دینانی در این مراسم گفت: خداوند در چندین آیه قرآن روی قلم تاکید و تکیه کرده و به قلم قسم خورده، بنابراین مشخص می شود که قلم یک چیز باارزش است. از طرفی در احادیث نبوی و اصول کافی به عقل قسم خورده شده است.خداوند، عالم را با حکمت و آگاهانه آفریده ، پس از اول عقل و آگاهی بوده است. در آیه قرآن هم داریم که کسی که به او حکمت داده می شود، خیر کثیر شاملش می شود. حکمت هیچ وقت نمی میرد و همیشه ابدی است.

وی افزود: واژه محکم در مقابل واژه شُل و بی ثبات مطرح می شود. به بیان دیگر محکم یعنی اینکه در آن حکمت وجود دارد و کاری که بر اساس حکمت انجام می شود، روی هوا نیست. حکمت، عقل است و هیچ موجودی جز عقل حکم نمی کند. نبوت، حکمت و قرآن خیر کثیر است. قلم اعلا عقل است، عقل به دست فرمان می دهد و ما دست به قلم می شویم. نبوت وحی الهی و وحی، آگاهی مطلق است. با وجود همه اینها آدم امروزی از صحبت کردن درباره عقل و مسائل عقلانی خوشش نمی آید و می گوید عقل سخت است. به خاطر همین هم امروز آبگوشت قدیمی شده و همه سراغ فست فود هستند چون راحت تر است.

چهره ماندگار فلسفه اضافه کرد: تدبیر هم از واژه عربی دَبر می آید. دَبر یعنی پشت و تدبیر یعنی اینکه از گذشته و آینده می دانیم. به بیان دیگر عقل هم پشت سر را می بیند و هم آینده پیش رو را. حکمت ظهور عقل است، کسی که حکیم است، ازلی و ابدی است. عقل فانی نمی شود. بدن می میرد ولی عقل نه. بنده بدون تعصب می گویم اسلام از هر دینی عقلانی تر و اوج عقلانیت هم در قرآن است. هیچ کتابی در عالم،اندازه قرآن عقلانی نیست. عقل گوهر گرانبهایی است که گاهی از آن غافل می شویم. اگر عقل احساسات را کنترل نکند معلوم نیست چه بلایی سر بشر می آید.

این استاد فلسفه گفت: عقل تعیین و میزان و به بیان دیگر میزان الموازین است، یعنی همه میزان ها با عقل تعیین و سنجیده می شود. عقل میزان همه چیز است و ما همه چیز را باید با عقل بسنجیم. آیین اسلامی هم یک آیین عقلانی است. جهان ناچار است که در مقابل سخن معقول سر خم کند. حضرت علی (ع) رونق اسلام و عقل محض است. آقای لاریجانی هم در همین کتاب «حکمت علوی» آورده اند که منظور از قرب خدا، قرب عقلانی است، نه نزدیکی از لحاظ مسافت؛ بنابراین باید هر چه می توانیم در راه معرفت عقلانی بکوشیم. حضرت علی (ع) سمبل عقلانیت اسلام است.