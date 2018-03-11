مراکز مشاوره«هادی»در سکونت گاههای غیررسمی شهر قزوین راه اندازی شد

محمد نیکی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی مراکز مشاوره هادی در سکونتگاههای غیر رسمی شهر قزوین به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین خبرداد و گفت: مشاوره از موضوعاتی اس که در دین مقدس اسلام مورد توجه قرار گرفته و در آیات واحادیثی به این امر اشاره شده است و ما نیز باید اهمیت آن را در زندگی روزمره مورد توجه جدی قرار دهیم.

وی افزود: فضای فرهنگی امروز جامعه به گونه ای است که بحران‌هایی برای افراد ایجاد می شود که اگر نتوانیم از آن پیشگیری کنیم موجب بروز مشکلات متعددی برای خانواده‌ها می‌شود که بخشی از آنها با دادن مشاوره می تواند حل شود.

نیکی بیان کرد: در کنار تخصصی شدن علوم، مشاوره نیز به صورت یک علم حیاتی در آمده و کاربردی شده است.

این مسئول افزود: مشاوره چهره به چهره جنبه علمی دارد و نقش بسزایی در رفع مشکلات افراد می تواند داشته باشد و ما نیز از این ظرفیت استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اهداف راه اندازی مراکز مشاوره اظهارداشت: یکی از رسالت‌های سازمان تبلیغات اسلامی ارائه خدمات فرهنگی و دینی است و خانواده هم یکی از ارکان اصلی جامعه محسوب می شود و اداره تبلیغات اسلامی استان قزوین این مراکز مشاوره را با هدف ارائه مشاوره های دینی به خانواده ها راه‌اندازی کرده است.