حملات جنگنده های ترکیه به مواضع کردها در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در بیانیه صادره از سوی ستاد مشترک ارتش ترکیه آمده است: در جریان حملات هوایی امروز و روز گذشته جنگنده های ترکیه به مناطق هاکورک، الزاب، متینا و افاشین واقع در شمال عراق دست کم ۱۸ مورد از مواضع حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) نابود شد.

در این بیانیه آمده است: این افراد مسلح قصد داشتند حملاتی را از خاک عراق به پایگاه های نظامی ترکیه در نزدیکی مرزهای مشترک انجام دهند.

وزیر خارجه ترکیه روز شنبه اعلام کرده بود که آنکارا آمادگی اجرای عملیات نظامی مشترک با دولت عراق برای پاکسازی مناطق نزدیک به مرزهای مشترک را دارد.