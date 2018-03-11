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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد:

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۱۲ ساعت

دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۱۲ ساعت

ایلام- فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از دستگیری قاتل نوجوان فراری در کمتر از ۱۲ ساعت، خبر داد.

به گزاش خبرنگار مهر،  سرهنگ جهانگیر زارعی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع قتل نوجوانی ۱۷ ساله در یکی از روستای های بخش هلیلان بر اثر شلیک با اسلحه گرم، بلافاصله  ۲ اکیب متشکل از پلیس های اطلاعات و آگاهی و ستاد انتظامی شهرستان به سرپرستی فرمانده انتظامی شهرستان به منطقه اعزام شدند.

 وی افزود: با توجه به فرار و پناه گرفتن قاتل در کوههای منطقه ،امنیت و آرامش در روستای محل سکونت طرفین توسط پلیس برقرار شد.

 سرهنگ زارعی اضافه کرد: این فرماندهی با حضور بزرگان هر دو طرف، جلسه ای برگزار و با استفاده از نفوذ بزرگان و تلاش ماموران ، قاتل نوجوان دستگیر و سلاح بکار رفته در قتل کشف شد.

کد مطلب 4248899

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