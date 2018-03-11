دستگیری قاتل فراری در کمتر از ۱۲ ساعت

به گزاش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانگیر زارعی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع قتل نوجوانی ۱۷ ساله در یکی از روستای های بخش هلیلان بر اثر شلیک با اسلحه گرم، بلافاصله ۲ اکیب متشکل از پلیس های اطلاعات و آگاهی و ستاد انتظامی شهرستان به سرپرستی فرمانده انتظامی شهرستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به فرار و پناه گرفتن قاتل در کوههای منطقه ،امنیت و آرامش در روستای محل سکونت طرفین توسط پلیس برقرار شد.

سرهنگ زارعی اضافه کرد: این فرماندهی با حضور بزرگان هر دو طرف، جلسه ای برگزار و با استفاده از نفوذ بزرگان و تلاش ماموران ، قاتل نوجوان دستگیر و سلاح بکار رفته در قتل کشف شد.