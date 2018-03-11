دبیرخانه مسابقات قرآن دانش آموزان جهان اسلام ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب زاده با اشاره به برگزاری موفق پنجمین دوره مسابقات قرآن ویژه دانش آموزان جهان اسلام به میزبانی تهران، اظهار کرد: در راستای تحقق سیاست های دولت تدبیر وامید در حوزه های قرآنی تا قبل از پایان سال دبیرخانه دائمی مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان جهان اسلام در اداره کل قرآن، عترت ونماز وزارت آموزش وپرورش راه اندازی می شود.

وی افزود: برگزاری مسابقات قرآن بین المللی هر ۲ سال یک بار، سامان دهی مسابقات قرآن دانش آموزی در سراسر کشور، سامان دهی رشته های قرآنی ویژه دانش آموزان و سامان دهی شیوه های اجرایی مسابقات قرآن در سطح استان ها از جمله؛ اهداف راه اندازی این دبیرخانه است.

مسیب زاده تصریح کرد: تدوین محتواهای لازم برای اجرای مسابقات قرآن اعم از کتاب، دستورالعمل، بخشنامه و ... از برنامه های دبیرخانه مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان جهت اسلام خواهد بود.

وی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر راه اندازی این دبیرخانه، خاطرنشان کرد: مسابقات قرآن دانش آموزی به عنوان یک ابزار تربیت اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش سازنده ای را در تربیت کودکان و نوجوانان ایفا کرده است وبسیاری از تربیت یافته گان مکتب قرآن در ارکان مدیریتی نظام جمهوری اسلامی به ارائه خدمت مشغول هستند.