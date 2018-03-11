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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:

۱۸۲ هکتار زمین در شهرکهای صنعتی تحت پوشش فضای سبز است

۱۸۲ هکتار زمین در شهرکهای صنعتی تحت پوشش فضای سبز است

قزوین- مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گغت: از مجموع یک هزار و ۹۸۴ هکتار مساحت فاز عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی استان بیش از ۱۸۲ هکتار تحت پوشش فضای سبز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان حمیدرضا خانپور در مراسم درختکاری در شهرک صنعتی کاسپین ۲ در آبیک اظهارداشت: در حال حاضر از مجموع یک هزار و ۹۸۴ هکتار از مساحت فاز عملیاتی شهرکها و نواحی صنعتی بیش از ۱۸۲ هکتار از اراضی صنعتی زیر پوشش فضای سبز قرار دارد که شامل ۲۶۳ هزار اصله نهال و ۷ هکتار گلکاری و چمن کاری است که در شهرک صنعتی کاسپین ۲ (آبیک) ۱۲ هکتار فضای سبز ایجاد شده است.

وی مساحت فضای سبز ایجاد شده در سالجاری در شهرکها و نواحی صنعتی را حدود هشت هکتار عنوان کرد و با اشاره به اهمیت ایجاد فضای سبز و حفاظت از محیط زیست در شهرکها و واحدهای صنعتی گفت: بر اساس قرارداد شرکت و صاحبان سرمایه مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ۱۵ درصد از مساحت زمین واگذار شده به صاحبان صنایع و ۱۰ درصد از اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی طبق تعهدات این شرکت بایستی زیر پوشش فضای سبز قرار گیرد، که این مهم با همکاری و تلاش صنعتگران و سرمایه گذاران محقق خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد:در سالجاری ۶ هکتار فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی اجرا شده که با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال آینده نیز بیش از ۶ هکتار از این اراضی زیر پوشش فضای سبز قرار می گیرند.

خانپور بیان کرد: هم اکنون تعداد ۱۳۳ قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی کاسپین ۲ (آبیک) منعقد شده که از این تعداد ۲۲ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۴۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۵۴ نفر پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.

این مراسم همزمان با هفته منابع طبیعی و با حضور فرماندار شهرستان آبیک، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل ثبت املاک و اسناد، مدیر کل استاندارد و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شد.

کد مطلب 4248930

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