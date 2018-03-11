به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی به مناسبت چهارمین کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات با شعار به اخلاق در رانندگی پایبند باشیم آورده است:

یکی از ویژگی های جامعه امروزی بهره گیری بیشتر از صنایع و تکنولوژی ها می باشد است که در این میان صنعت خودرو جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۳۵۸ تعداد یک هزار و ۲۰۰ خودرو در کشور وجود داشته ولی امروز، براساس آمارهای مراجع رسمی حدود ۲۰ میلیون خودرو شمارگذاری شده است که بر آوردها تا دو دهه آینده این رقم به حدود ۵۰ میلیون خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. بدون شک در چنین شرایطی علاوه بر تدوین ضوابط و مقررات قانونی می بایست نسبت به اخلاق رانندگی اخلاق حرفه ای در رانندگی هم توجه ویژه کرد. موضوعی که نشان می دهد علاوه بر رعایت قوانین و مقررات رانندگی می بایست به بایدها و نبایدهای اخلاقی که جنبه قانونی هم ندارند، توجه شود. لذا هم رعایت قوانین و مقررات و هم اصول اخلاق در رانندگی به عنوان اصول اخلاق حرفه ای در رانندگی قلمداد می شوند .

در واقع وجدان اخلاقی مردم می تواند مهمترین مولفه در توجه به این قوانین مقررات و اصول اخلاق باشد که می تواند در ارتقاء کیفی رانندگی و کاهش تصادفات و پیام های منفی ناشی از آن کمک شایان کند .تاملی بر آمار افراد فوت شده های ناشی از تصادفاات رانندگی در ده ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می رسد که ۱۳۸۷۴ نفر فوتی داشتیم که ۱۰۸۸۹ نفر مرد و ۲۹۸۵ نفر زن بودند که نسبت به سال ۱۳۹۵ در همین زمان۴ درصد تغییرات مثبت داشته است ( سال ۱۳۹۵ تعداد فوتی در دهه ماهه اول سال ۱۳۸۲۵ نفر ). در سال های گذشته تعداد این فوتی ها کمتر شده است و از حدود ۲۷ هزار نفر در سال های قبل به حدود ۱۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اما این عدد نیز بسیار بالاست. آمار مجرومین در سال ۱۳۹۵ به تعداد ۳۳۷۳۰۷۱ نفر نیز بسیار نگران کننده است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. با توجه به ابعاد اجتماعی ( پیامد های اجتماعی تصادفات از قبیل: افزایش زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، معلولین، تعداد زندانیان و . . . در کشور و مشکلات مالی که برای خانواده ها ایجاد می کند ایجاب می کند که پیشگیری اجتماعی پیش از بیش مورد توجه قرارگیرد.

لذا انجمن مددکاران اجتماعی ایران به دلیل گستردگی ابعاد اجتماعی تصادفات هر ساله به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی کمپین پیشگیری اجتماعی از تصادفات را برگزار می کند که با توجه به این که شعار سال آینده این انجمن «مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی» است شعار کمپین سال ۱۳۹۷را نیز با همین محور« بیاییم به اخلاق در رانندگی پایبند باشیم» انتخاب کرده است تا در زمینه اهمیت توجه به اخلاق در رانندگی اطلاع رسانی و آگاه سازی کند.