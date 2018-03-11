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۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

این میز شارژر دستگاه های الکترونیکی است

این میز شارژر دستگاه های الکترونیکی است

به تازگی میزی ساخته شده که به طور بی سیم دستگاه های الکترونیکی را شارژ می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، شرکتی به نام FoneSalesman  میزی ساخته که دستگاه های الکترونیکی مانند موبایل را به طور بی سیم شارژمی کند. این محصول که میز عسلی FurniQi Bamboo Wireless Charging نام دارد از چوب ساخته می شود و ارزان است.

در این میز که ظاهری بسیاری معمولی دارد، شارژری تعبیه شده  و می تواند به طور بی سیم دستگاه ها را شارژ کند.  می توان میز را کنار کاناپه یا در پاسیو قرار دارد.

FurniQi Bamboo Table  دارای محوطه شارژ بی سیم Qi است که به وسیله لیزر مکان قرار گرفتن دستگاه الکترونیکی را مشخص کرده است.

این میز دارای یک کابل یو اس بی است که به منبع برق متصل و شارژ می شود.

کد مطلب 4248944
شیوا سعیدی

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