لغو مصوبه برج باغات در سال ۹۷/ جزییات افزایش نرخ آب بها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در پایان پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز شورای شهر تهران درخواست شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در راستای تأمین کسری این شرکت تغییراتی در قیمت تمام شده انشعابات آب و فاضلاب ایجاد شود.

وی گفت: در جلسه امروز اعضای شورا به افزایش ۲۰ درصدی تعرفه خرید انشعاب رأی دادند و بر همین اساس تا پایان سال ۹۷ انشعابات آب به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

سخنگوی شورای شهر تهران درباره مبالغ تعیین شده برای خرید انشعابات جدید بیان کرد: برای خرید انشعابات در مناطق یک، دو و سه شهر تهران مبلغ پیشنهادی و تعیین شده ۵۷۶ هزار تومان خواهد بود.

اعطا بیان کرد: مبالغ تعیین شده برای خرید انشعابات در مناطق ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ رقمی معادل ۴۳۲ هزار تومان و مبالغ خرید انشعاب در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ نیز ۳۳۱ هزار تومان و قیمت تعیین شده برای خرید انشعاب جدید در مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، و ۲۱ و ۲۲ نیز ۲۴۲ هزار تومان خواهد بود.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مصوبه برج باغات نیز بیان کرد: فرآیند لغو مجوز برج باغ فرآیند چندگانه‌ای بوده و اینطور نیست که بگوییم ظرف یک ماه می‌توانیم مصوبه قبلی را لغو کنیم.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در کمیسیون‌های تخصصی به منظور لغو مصوبه برج باغات گفت: جلسه کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی، سلامت و محیط زیست و همچنین حقوقی به تفسیر در رابطه با لغو مصوبه برج باغات مباحث متعددی مطرح شده و در این رابطه پیشنهاداتی نیز مطرح شده است.

اعطا تأکید کرد: با توجه به فشردگی دستور جلسات شورای شهر تهران در روزهای واپسین سال ۹۶ و در شرایطی که هفته آینده جلسه پایانی شورا در سال جاری خواهد بود، به نظر می‌رسد که ما موفق به بررسی موضوع لغو مصوبه برج باغات در سال ۹۶ نباشیم.

وی در پایان گفت: بدون شک در نخستین جلسات سال ۹۷ موضوع لغو مصوبه برج باغات در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و به این موضوع خواهیم پرداخت.