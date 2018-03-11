کانون حادی از بیماری های واگیردار دامی در خراسان جنوبی مشاهده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغرزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دامپزشکی یک دستگاه خدماتی است که خدمت را بی منت ارائه می دهد

وی افزود: دامپزشکی جزو معدود دستگاه های اجرایی است که خدمات بهداشتی خود را در محل روستاها و مناطق دور افتاده مرزی به صورت رایگان به تولیدکنندگان و دامداران ارائه می دهد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: برخی از نظارت های دامپزشکی به صورت شبانه روزی ارائه می شود که شامل نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های طیور، کنترل خودروهای حمل دام، طیور و فرآورده های خام دامی، نظارت بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی است.

اصغرزاده به عدم وجود کانون حادی از بیماری های واگیردار در استان اشاره و تصریح کرد: افتخار می کنیم که دستگاه اجرایی هستیم که با حداقل اعتبارات ملی و استانی خدمات خود را با کیفیت و پوشش مطلوب به قشر زحمتکش تولیدکننده ارائه می دهیم.

وی با اشاره به شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بیشتر استان‌های کشور گفت: نظارت دامپزشکی بر تالاب و آبگیرها با هدف پیشگیری از این بیماری ادامه دارد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: بازدید و مراقبت های فعال و غیر فعال با شدت و دقت بیشتر در روستاهای مرزی دنبال شده و تالاب ها و آبگیر های مرزی نیز با همکاری اداره کل حفاظت از محیط زیست بطور مستمر رصد می شوند.

وی افزود: سایر اقدامات دامپزشکی از جمله ضد عفونی، کنترل و نظارت بر تردد خودروهای حمل طیور، نظارت بر و نمونه گیری بر واحدهای صنعتی طیور به صورت روزانه در حال اجرا است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تاکنون در استان مشاهده نشده است از هم استانی ها خواست در صورت مشاهده هر گونه تلفات طیور ضمن عدم تماس با لاشه طیور موارد را به نزدیک ترین مرکز دامپزشکی اطلاع دهند.