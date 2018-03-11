به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در نشست صمیمی با تعدادی از فناوران پارک علم و فناوری استان قم که در محل این پارک برگزار شد، با ابراز رضایت از توسعه فناوری و رشد چشمگیر فناوران استان گفت: قبول دارم مکان کنونی پارک در شأن کسانی نیست که در خدمت اقتصاد دانش بنیان و پیشرو اقتصاد مقاومتی هستند.
وی با تأکید بر اینکه علت اصلی برطرف نشدن مشکلات استان به نوع نگرشها و رویکردها مربوط میشود، گفت: حمایت از نوآوران و فناوران نیاز به نگاه و برنامهریزی ملی و فرابخشی دارد.
استاندار قم با بیان اینکه باید در قبال نوآوران احساس مسئولیت کنیم، گفت: در رفع و رسیدگی به نیازها و پاسخگویی به مردم نیاز به فرهنگسازی داریم.
وی بر حمایت از پارک علم و فناوری استان قم تأکید کرد و افزود: لازم است به دستاوردها و نیازهای پارک نگاه کلان و مهم داشته باشیم.
مشکلات پارک برطرف خواهد شد
صادقی با بیان اینکه برای رفع مشکلات زیرساختی و توسعه فضای پارک از تمام ظرفیتها و اختیارات قانونی خود استفاده خواهیم کرد، گفت: متأسفانه برخی از قوانین و مقررات مخالف توسعه و پیشرفت کشور است.
وی افزایش اختیارات استانداران کشور را سبب توسعه و رونق استانها ارزیابی کرد و گفت: پارک علم و فناوری استان قم یک محیط کاملاً بهره ورانه و مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
استاندار قم با تأکید بر اینکه رشد و توسعه واحدهای فناور استان قابل تقدیر است، گفت: تمام مسئولان و مدیران استان باید در رفع مشکلات و نیازهای مادی و معنوی مخترعان و فناوران همت به خرج دهند.
مشکل واگذاری بلوکهای پارک روی میز مانده است
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در این جلسه، پارک علم و فناوری را خزانه بزرگی برای استان تلقی کرد و گفت: این پارک با پشتوانه علمی نخبگان و فناوران مراکز بزرگ آموزشی و دانشگاهی و حوزوی کشور راه اندازی شده و فعالیت میکند.
سید حسین اخوان علوی با اشاره به پروسه طولانی واگذاری ساختمانهای نیمه کاره هم جوار پارک گفت: تمام مراحل و فرایندهای لازم و قانونی برای واگذاری بلوکهای نیمه کاره هم جوار پارک انجام شده است.
وی با بیان اینکه موضوع واگذاری بلوکهای هم جوار پارک از اواخر بهمن سال ۹۴ مطرح شده است، گفت: از آن زمان تاکنون با وجود دستور و تأکید استانداری قم هنوز واگذار قانونی و نهایی ساختمانها به سرانجام نرسیده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اعلام اینکه بودجه تکمیل و راه اندازی این ساختمانها تأمین شده است، گفت: تا زمانی که این ساختمانها واگذاری نهایی نشود صرف هزینه برای تکمیل آن عاقلانه به نظر نمیرسد.
وی با ابراز تأسف از اینکه پرونده واگذاری بلوکهای نیمه کاره هم جوار پارک علم و فناوری قم روی میز باقی مانده است گفت: بر اساس کارشناسی برخی از سازمانها اگر زمین این ساختمانها به نام پارک شود دیگر نیازی به اجرای کمیسیون ماده ۶۹ و دیگر لوایح مرتبط نداریم.
اخوان علوی با بیان اینکه زیرساختها و امکانات پارک استان هیچ سنخیتی با شهر مقدس قم ندارد، گفت: زیرساختهای پارک حتی از استانهای محروم کشور که ظرفیتها و توانمندیهای فناوری بسیار نازلتری از قم دارند، کمتر و ناچیزتر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ واحد فناور در فضای کنونی مستقر هستند، گفت: اگر زیرساخت و امکانات مورد نیاز پارک تأمین شود در آینده نزدیک میتوانیم بیش از ۲۰۰ واحد فناور را در پارک مستقر و حمایت کنیم.
شایان ذکر است، در این نشست، بیش از ۷۰ واحد فناور پارک علم و فناوری استان قم با استاندار قم دیدار داشتند و ۱۰ واحد فناور در گفتگوی صمیمانه ضمن معرفی دستاوردهای خود، خواستار رسیدگی به مشکلات فناوران و واگذاری نهایی بلوکهای هم جوار پارک به واحدهای فناور شدند.
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