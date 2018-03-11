ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیب قدیمی در خصوص تمهیدات ویژه بهداشتی و درمانی برای تعطیلات نوروزی در مناطق زلزله زده کرمانشاه، اظهارداشت: با پیش بینی اینکه در ایام نوروز تعداد مسافرین به استان کرمانشاه افزایش پیدا کند و مردم برای کمک مراجعه کنند، تمهیدات لازم در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم در این مناطق اندیشیده شده است.

وی افزود: با ازدیاد تعداد مسافرین به این استان، بار اضافی به سیستم درمان کشور افزوده می شود و لذا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام داده است تا در این راستا برنامه کشیک ها و آنکالی کادر درمانی و بهداشتی در استان کرمانشاه تنظیم شده و پوشش کامل داده شود.

قدیمی در خصوص همکاری سایر دانشگاه ها با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: سایر دانشگاه هایی که تاکنون به این دانشگاه کمک کرده و معین بوده اند، در ایام تعطیل عید نوروز و تا پایان فروردین نیز همکاری هایشان استمرار خواهد داشت، تا نیازهای درمانی ضروری مردم در آن مناطق برطرف شود و چنانچه سانحه و تصادفی رخ می دهد، سریعا امدادرسانی صورت گیرد.