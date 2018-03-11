گشت های بازرسی نوروزی سازمان تعزیرات خوزستان فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدی ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: گشت های بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات این حوزه از تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده اند؛ این گشت ها تا روز ۱۵ فروردین سال آینده فعال هستند. در همین راستا از کلیه شهروندان خوزستانی درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر گونه تخلفی با سامانه ۱۳۵تماس و گزارش های خود را ثبت کنند.

سعیدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون در حوزه کالا و خدمات در این سازمان ۹ هزار و ۱۱۶ پرونده وارده شده؛ عدم درج قیمت و گران فروشی بیشترین تخلفات رخ داده در این حوزه محسوب می شود. در بخش قاچاق کالا نیز یک هزار و ۹۵۳ پرونده و در حوزه بهداشت نیز ۷۹۴ پرونده به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: کشیک های نوروزی در شهرهای اندیمشک، شوش، دزفول، آبادان، خرمشهر و ماهشهر مستقر هستند؛ روزهای غیر تعطیل تا ساعت ۲۰ و همچنین روزهای تعطیل تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه حضور دارند.

سعیدی با اشاره به اینکه قیمت برخی اجناس و کالاها به صورت کشوری گران شده، افزود: بازرس های فعال در هر شهر بین ۶۰ تا صد نفر است؛ در همین راستا از شهروندان تقاضا می شود تا هم مانند یک بازرس اقدام به خرید کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: حق فروش دانه ای تخم مرغ در هیچ فروشگاهی وجود ندارد و برای تخلفات رخ داده در این خصوص باید تشکیل پرونده داد؛ شیرینی فروشی ها نیز باید به سمت خالص فروشی حرکت کنند.

وی تصریح کرد: پارکبان ها بدون مجوز اجازه فعالیت ندارند؛ این افراد باید از شهرداری ها با نظارت اتحادیه تاکسرانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت کسب مجوز کنند. پارکبان های بدون مجوز که از سوی گشت های این سازمان شناسایی شوند، جریمه خواهند شد.