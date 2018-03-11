۹۴ درصد از سطح خوزستان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد سجادیان ظهر امروز یکشنبه در هشتمین جلسه حفاظت منابع آب شهرستان دزفول اظهار کرد: در سال آبی جاری در حوزه آبریز رودخانه دز ۱۷۹ میلی متر بارش ثبت شده، درحالی که میزان مشابه این رقم در سال گذشته ۲۸۷ میلی متر بوده است.

وی افزود: حوزه آبریز رودخانه دز ۴۹ تا ۵۰ درصد از شرایط نرمال بارش ها در سطح کشور انحراف دارد، زیرا از ابتدای سال جاری تا کنون نیمی از بارش های پیش بینی شده، انجام نگرفته است.

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان انحراف استان از شرایط نرمال بارش ها را نیز ۴۴ درصد برشمرد و گفت: به طور کلی شرایط بارش در حوزه های آبریز خوزستان بسیار پایین بوده است.

سجادیان با بیان اینکه استان خوزستان از نظر دما نیز نسبت به سایر استان ها از حد نرمال بالاتر بوده، تصریح کرد: رتبه خوزستان در بحث دما دوازدهم است؛ پیش بینی شده در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ کمبود بارش ها در استان تا حدی جبران و از بحران موجود کاسته شود.

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان گفت: محاسبات خشکسالی نشان می دهد که ۹۴.۲ درصد از سطح استان خوزستان در خشکسالی بسیار شدید قرار گرفته و تنها ۵.۸ ازسطح استان در وضعیت خشکسالی شدید است که این بخش مربوط به قسمت های کوهستانی است.

وی با اشاره به افزایش دبی رودخانه دز از امروز در راستای تامین آب برای کشت پاییزه، بیان کرد : درحال حاضر حجم مخزن سد دز ۵۰۲ میلیون مترمکعب است که این میزان مطلوب نیست و باید تلاش کرد تا این میزان به یک میلیارد متر مکعب برسد.

مدیر امور آب شمال غرب خوزستان با بیان اینکه شرایط تامین آب برای مشترکین شبکه های آبیاری در فصل بهار امکان پذیر نیست، افزود: باید در این خصوص تمهیدات لازم اتخاذ شود و در تمامی زمینه ها از جمله کشاورزی، شرب و صنعت صرفه جویی کرد تا کمبود ها برطرف شود.

وی درخصوص دلایل فعال نشدن چاه های خشکسالی گفت: ۶۱۰ حلقه چاه خشکسالی در حوزه آبریز دز وجود دارد که با توجه به اینکه فعال کردن آنها باعث بروز مشکلاتی برای کشاورزانی که تحت پوشش این چاه ها نیستند، می شود درحال رصد و بررسی و پایش آنها هستیم تا درصورت نیاز فعال شوند.

سجادیان از پلمب ۴۶ حلقه چاه غیر مجاز با دستور قضایی در یک ماه گذشته خبرداد و گفت: با تعدادی از حوضچه های هویچ شویی متخلف نیز در این مدت برخورد و فعالیت آنها متوقف شد.