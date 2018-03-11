به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: ۹۸ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های اربعین اختصاص یافته است و مسیر ایلام مهران تا قبل از اربعین چهارخطه می‌ شود.

وی گفت: تمام تلاش خود را در مجلس برای تصویب طرح منطقه آزاد مهران داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه احداث تقاطع غیر همسطح یک اقدام مثبت برای رفع معضل ترافیک است و شهردار فعال است و خوب کار کرده است، گفت: نیاز به فرودگاه جدید در ایلام وجود ندارد و باید فرودگاه ایلام توسعه پیدا کند.

سلیمانی دشتکی اظهار داشت: ۶۰ میلیارد برای ساخت مجتمع فرهنگی ایلام تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه سد سیکان یک میلیون تومان ردیف اعتبار داشت ولی اکنون ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، افزود: با وزیر نفت جلسات و پیگیری‌های متعددی برای تامین خوراک پتروشیمی ایلام داشته‌ایم و قرار شده که ۳۰ تن در ساعت در اختیار شرکت قرار گیرد.

استاندار ایلام افزود: تا دو ماه آینده هیچ بخشدار و فرمانداری خارج از وزارت کشوری در استان نخواهیم داشت.