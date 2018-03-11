۱۱ درصد جمعیت استان ایلام ایثارگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه استان ایلام حدود سه هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز و ۳۳۷ آزاده را تقدیم آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی کرده است، افزود: حدود ۶۸ هزار نفر از جامعه استان ایلام خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان تشکیل می‌دهند که ۱۱ درصد جامعه استان ایلام را شامل می‌شود.

رستمیان یادآور شد: پیاده‌روی خانواده‌های ایثارگران و شهدا، دیدار، تجلیل و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، برگزاری یادواره شهدا ازجمله شهدای مار بره و شهدای گردان‌های ۵۰۵، تبلیغات محیطی، اجرای طرح سپاس، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، اجرای مسابقه نامه‌ای به شهدا در سطح مدارس، مراسم تجلیل از بازنشستگان، نشست مطبوعاتی، کاشت ۳ هزار اصله نهال به یاد شهدای استان و غبارروبی مزار شهدا از برنامه‌های این ایام است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، گفت: ۲۲ اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و روز بزرگداشت شهداست که در تقویم ملی ثبت‌شده است و تلاش می‌شود که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌ها و اهل‌قلم استان ایلام برای انتقال پیام شهدا با ابزار رسانه به جامعه استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱۱ درصد جمعیت استان ایثارگرند، افزود: این درصد معادل ۶۸ هزار نفر است اگرچه تمامی مردم استان به علت درگیر بودن با جنگ به نوعی ایثارگر محسوب می شوند.

وی به مشکل بیکاری جامعه ایثارگری این استان اشاره کرد و گفت: اکنون ۲۵ درصد سهمیه استخدام ها به فرزندان شهدا و ایثارگر اختصاص دارد که با توجه به بیکاری سه هزار نفر از جامعه ایثارگران این نرخ اندک است.

مدیر کل بنیاد شهید ایلام گفت: با توجه به محدود شدن ظرفیت اشتغال دولتی در جامعه چنانچه این سهمیه ۵ برابر هم افزایش یابد بازهم مشکل اشتغال جامعه ایثارگران استان رفع نخواهد شد.

رستمیان با بیان اینکه اکنون ۲۲۰ نخبه ایثارگر در استان وجود دارد، گفت: آمار نخبگان ایثارگر ایلام از میانگین کل نخبگان استان بالاتر است.

وی با تاکید بر حفظ کرامت و جایگاه خانواده های شهدا افزود: ظرفیت ها و امکانات نظام برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید هدایت شود.