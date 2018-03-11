به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدی زاده در نشست بعدازظهر یکشنبه ستاد تنظیم بازار سرخه به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به توزیع دو هزار و ۳۹۶کیلوگرم تخم‌مرغ طی ۲۰ روز گذشته در سطح شهرستان بیان کرد: تولید تخم‌مرغ و توزیع آن در کشور طی یک ماه اخیر با کمبودهایی مواجه شده بود که خوشبختانه باتدبیر ستاد تنظیم بازار طی ۱۲ مرحله، تخم‌مرغ دولتی با نرخ ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر شانه در شهرستان توزیع‌شده است.

وی افزود: تأمین ۱۵ تن سیب و ۲۰ تن پرتقال برای بازار شب عید نیز در زمره دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار شب عید سرخه بود که خوشبختانه این امر محقق شده و روند توزیع اقلام بدون مشکل آغاز می‌شود.

فرماندار سرخه گفت: اعضای ستاد تنظیم بازار همچنین با حضور در محل نگهداری میوه‌ها از مرغوبیت و کیفیت آن‌ها بازدید به عمل‌آورده و مردم نباید نگران کیفیت پرتقال و سیب خریداری‌شده برای مصرف شب عید خود باشند.

مؤیدی زاده افزود: تعطیلات نوروز نباید باعث کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از چگونگی ارائه خدمات از سوی اصناف و کسبه در سطح شهرستان شود و برای نیل به این هدف در ستاد تنظیم بازار تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی گفت: ادارات و دستگاه‌های نظارتی و همچنین اعضاء ستاد اقدامات لازم را برای افزایش نظارت و بازرسی‌ها در ایام تعطیلات نوروز و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران به عمل می آورند.