  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

فرماندار سرخه:

۲تن تخم‌مرغ در سرخه توزیع شد/ کنترل بازار در اولویت

۲تن تخم‌مرغ در سرخه توزیع شد/ کنترل بازار در اولویت

سرخه - فرماندار سرخه درباره روند توزیع اقلام اساسی و کالای مصرفی مردم در بازار شب عید، گفت: دو تن تخم‌مرغ طی ۲۰ روز گذشته در سطح شهرستان توزیع‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مؤیدی زاده در نشست بعدازظهر یکشنبه ستاد تنظیم بازار سرخه به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به توزیع دو هزار و ۳۹۶کیلوگرم تخم‌مرغ طی ۲۰ روز گذشته در سطح شهرستان بیان کرد: تولید تخم‌مرغ و توزیع آن در کشور طی یک ماه اخیر با کمبودهایی مواجه شده بود که خوشبختانه باتدبیر ستاد تنظیم بازار طی ۱۲ مرحله، تخم‌مرغ دولتی با نرخ ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر شانه در شهرستان توزیع‌شده است.

وی افزود: تأمین ۱۵ تن سیب و ۲۰ تن پرتقال برای بازار شب عید نیز در زمره دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار شب عید سرخه بود که خوشبختانه این امر محقق شده و روند توزیع اقلام بدون مشکل آغاز می‌شود.

فرماندار سرخه گفت: اعضای ستاد تنظیم بازار همچنین با حضور در محل نگهداری میوه‌ها از مرغوبیت و کیفیت آن‌ها بازدید به عمل‌آورده و مردم نباید نگران کیفیت پرتقال و سیب خریداری‌شده برای مصرف شب عید خود باشند.

مؤیدی زاده افزود: تعطیلات نوروز نباید باعث کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از چگونگی ارائه خدمات از سوی اصناف و کسبه در سطح شهرستان شود و برای نیل به این هدف در ستاد تنظیم بازار تمهیداتی اندیشیده شده است.

وی گفت: ادارات و دستگاه‌های نظارتی و همچنین اعضاء ستاد اقدامات لازم را برای افزایش نظارت و بازرسی‌ها در ایام تعطیلات نوروز و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران به عمل می آورند.

کد مطلب 4249115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها