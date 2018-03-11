۴۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان کانون فوق حاد ریزگرد است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در گردهمایی مدیران کل بحران سراسر کشور در هتل نیشکر اهواز اظهار کرد: با توجه گستره جغرافیایی وسیع، خوزستان مهد بحران های مختلف زیست محیطی و طبیعی شده است.

وی با اشاره به بحران ۱۲ ساله ریزگرد در استان و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی این معضل افزود: یک ابر بحران به نام ریزگرد بیش از یک دهه است که خوزستان را فرا گرفته و نفس مردمش را تنگ کرده است.

حاجی زاده گفت: این روزها حال خوزستان در اثر پدیده ریزگرد خوب نیست؛ هر زخمی بر پیکر استان وارد شود بر کل پیکره کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: عدم اجرای پیوست های زیست محیطی توسط صنایع بزرگ و آلاینده و همچنین دخالت در طبیعت استان، بحران های بزرگی را در خوزستان رقم زده است.

مدیر کل بحران استانداری خوزستان گفت: در سال های دور این استان بسیار سر سبز بو؛ اما امروزه در اثر خشکسالی، پدیده ریزگرد ها و برخی فعالیت های اقتصادی کارشناسی نشده، بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از ارضی خوزستان به کانون های فوق حاد و فوق بحرانی تولید ریزگرد تبدیل شده است.

حاجی زاده گفت: دولت در زمینه مبارزه با پدیده ریزگرد و مهار آن پای کار است و در صورتی که مصوبات دولت در این خصوص به صورت کامل جذب شود، گوشه ای از زخم های استان التیام پیدا می کند.

وی بیان کرد: در تابستان امسال ۲۰ روز پیک مصرف برق به دلیل گرمای بی سابقه در خوزستان به ثبت رسیده است.