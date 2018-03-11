درخواست ۱۱ عضو شورای شهر اصفهان برای شفافیت در رای گیری

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر اصفهان طی نامه ای به فتح الله معین، رئیس شورای شهر اصفهان خواستار نمایش نتیجه رای گیری ها در صحن علنی شورا به تفکیک افراد ممتنع، مخالف و موافق شدند.

این ۱۱ عضو شورای شهر اصفهان در نامه خود خطاب به معین آورده اند:

با عنایت به اطلاق حاکم در ماده ۵۷ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر اصفهان، همچنین مفاد ماده ۵۶ آن و همچنین تبصره ذیل ماده ۵۶ خواهشمند است، در اسرع وقت دستور فرمایید نتیجه رای گیری الکترونیکی در موارد رای گیری علنی در خصوص طرح ها و لوایح به تفکیک افراد، موافق، مخالف و ممتنع در جلسه علنی به نمایش گذاشته شود.