فرصت شغلی برای ۱۱ هزار نفر در اردبیل فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی عصرعصر یکش در کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: هزار و ۹۵۵ طرح اشتغال فراگیر مصوب شده است.

وی افزود: از این تعداد برای ۲۰۸ طرح تسهیلاتی به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: علاوه بر این ۱۷ میلیارد تومان طرح در بانک ها مصوب شده که به معنی پرداخت است.

رحیمی به عودت ۲۰۰ میلیارد تومان طرح نیز اشاره و تاکید کرد: در پرداخت تسهیلات استان های اردبیل و همدان پیشتاز هستند.

وی تاکید کرد: طرح های مصوب در شهرستان های ۱۰ گانه استان معرفی شده اند و بعد از مرکز استان بیشترین معرفی از بیله سوار به ثبت رسیده است‌

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: طرح اشتغال فراگیر از طرح های کلیدی دولت است که در استان اردبیل قویا دنبال می شود.