تشکل های تعاونی های روستایی یکی از مهمترین زیر ساخت های مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی روز یکشنبه در نشست با تشکل های تعاون روستایی که با حضور هاشمی مدیر عامل سازمان مرکزی روستایی ایران برگزار شد، اظهار کرد: شبکه تعاونی های روستایی یکی از بهترین زیر ساخت های مردمی برای قبول واگذاری های دولتی در راستای اصل ۴۴ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است که درصورت اجرا و توجه، آثار مثبت آن دراقشار مستضعف روستایی به وضوح نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه قزوین به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است، افزود: استان با برخورداری از ظرفیتها و توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد، اقلیم متنوع آب و هوایی، منابع طبیعی تجدید شونده و با بیش از ۴۸۹هزار هکتار اراضی زیر کشت در بخش کشاورزی موفق بوده است.

محمودی بیان کرد: سازمان تعاون روستایی استان قزوین دارای ۱۱۲ شرکت و اتحادیه تعاونی روستائی، کشاورزی و تولید با ۹۵ هزارو۹۸۹ نفر عضو و سرمایه ای بالغ بر ۱۰۳۲۸۵ میلیون ریال است که گردش مالی شبکه در سال ۹۵ حدود ۱۵۳۸۸ میلیارد ریال بوده که کار هدایت، حمایت و نظارت شرکت های تعاون روستایی را برعهده دارد.

وی بیان کرد: تعاون روستایی با بهره گیری اصولی و بهینه از امکانات موجود نیازهای معیشتی و حرفه ای با هدف تامین رفاه و تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان فراهم وگام کوچکی در جهت توزیع عادلانه وگسترش عدالت اجتماعی و تحقق بخشیدن به خودکفایی نسبی برمی دارد.

محمودی گفت: ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم محصولات بخش کشاورزی؛ راه اندازی وفعال کردن فروشگاههای مصرف روستایی، ایجاد انگیزه و جلب مشارکت و همکاری اعضا در اداره امور شرکتها و اتحادیه ها، انجام خدمات رسانی بهتر، توسعه کمی و کیفی فعالیتهای اقتصادی درون شبکه ای، حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد بازار مطمئن برای فروش فرآورده‌های پروتئینی، نهاده های کشاورزی و... از جمله فعالیت های تعاون روستایی است.