راه اندازی قطارهای۵ ستاره در سه استان/ایجاد خط نوروزی مشهد_نخجوان

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نشست ستاد مرکزی خدمات سفر با محوریت نوروز ۹۷ که پیش از ظهر روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی با حضور نمایندگان از دستگاههای عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برگزار شد.
در این برنامه میر حسن موسوی معاون مسافری راهآهن گفت: امسال طی دو مرحله پیشفروش بلیت قطارهای نوروزی را از پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه آغاز کردهایم و مردم میتوانستند برای اولین بار هم به صورت اینترنتی و هم حضوری در آژانسها نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
وی افزود: چهار هزار و ۸۴۰ قطار مسافری در مسیرها پیشبینی شده که نسبت به دوره قبل ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. هزار و ۷۰۰ صندلی نیز ایجاد شده که ۱۳.۸ درصد رشد داشته است. واگنهایی که بیشتر از ۴۵ سال عمر داشتهاند نیز حدود ۳۵۰ واگن بودهاند که از اول دی ماه سال ۹۵ از دور خارج شدهاند. امسال ۲۸۴ واگن دیگر نیز از سرویسدهی حذف شدند.
موسوی گفت: قطارهای پنجستاره در استانهای زنجان، قزوین و اهواز را نیز راهاندازی کردهایم. در نوروز امسال هفتهای دو روز قطار نخجوان به مشهد و برعکس مسافر جابجا میکند. همچنین از راهورهای قطارها خواستهایم تا از منسوجات نو استفاده کنند. میزان تأخیر قطارها به زیر ۲۰ دقیقه رسیده است و امیدواریم که این میزان کمتر شود.
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